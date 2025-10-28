Нарешті ви отримаєте відповідь: чим відрізняється рафінована олія від нерафінованої
На полицях магазинів представлено безліч видів олії. Вони різняться не лише смаком чи продуктом, з якого її отримують, а й способом обробки. І багато хто досі не розуміє, чим відрізняється рафінована олія від нерафінованої. «Главред» розповідає, у чому ж відмінності.
На якій олії краще смажити?
Нерафінована олія проходить лише механічну фільтрацію, а рафінована олія вважається більш очищеним продуктом. Завдяки цьому рафінована олія під час використання на сковороді не димить та не піниться, і тому краще її обирати для смаження.
Яка олія корисніша – рафінована чи нерафінована?
Попри те, що кулінари не радять обсмажувати продукти на нерафінованій олії, в ній зберігається максимальна кількість корисних речовин:
- Жиророзчинні вітаміни А.
- Вітаміни D.
- Вітаміни E.
- Вітаміни K.
- Вітаміни F.
- Омега-6.
Тому нерафінована олія підходить тільки для заправки салатів, адже така олія не витримує нагрівання понад 107°C. А ось рафінована олія зберігає стійкість при нагріванні до 227°C.