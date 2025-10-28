Попри те, що кулінари не радять обсмажувати продукти на нерафінованій олії, в ній зберігається максимальна кількість корисних речовин

На полицях магазинів представлено безліч видів олії. Вони різняться не лише смаком чи продуктом, з якого її отримують, а й способом обробки. І багато хто досі не розуміє, чим відрізняється рафінована олія від нерафінованої. «Главред» розповідає, у чому ж відмінності.

На якій олії краще смажити?

Нерафінована олія проходить лише механічну фільтрацію, а рафінована олія вважається більш очищеним продуктом. Завдяки цьому рафінована олія під час використання на сковороді не димить та не піниться, і тому краще її обирати для смаження.

Яка олія корисніша – рафінована чи нерафінована?

Попри те, що кулінари не радять обсмажувати продукти на нерафінованій олії, в ній зберігається максимальна кількість корисних речовин:

Жиророзчинні вітаміни А. Вітаміни D. Вітаміни E. Вітаміни K. Вітаміни F. Омега-6.

Тому нерафінована олія підходить тільки для заправки салатів, адже така олія не витримує нагрівання понад 107°C. А ось рафінована олія зберігає стійкість при нагріванні до 227°C.