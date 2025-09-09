Свіжа оливкова олія часто має зелений або жовто-зелений відтінок – від насиченого до ніжного

Оливкова олія – цінний кулінарний продукт, тож важливо вміти відрізняти справжню якісну олію від неякісної. «24 канал» розповідає, як обрати оливкову олію та не натрапити на підробку.

На що звернути увагу?

Важливим є колір.

Свіжа оливкова олія часто має зелений або жовто-зелений відтінок – від насиченого до ніжного. Все залежить від сорту оливок та ступеня їх зрілості.

Надійні виробники завжди зазначають на упаковці дату віджиму. І з цього моменту починається період, упродовж якого продукт зберігає свої властивості – зазвичай це до двох років. Тому обов’язково шукайте на етикетці дві дати: коли олія була відтиснута та до якої дати її потрібно використати. Це допоможе обрати свіжий і якісний продукт.

Принюхайтесь.

Якщо відкоркувати пляшку якісної оливкової олії, то ви відчуєте аромат, схожий на скошену траву або стиглі фрукти. Все залежить від сорту оливок, з яких її виготовлено. Якщо ж олія не має запаху зовсім або її аромат здається неприємним – краще не обирати її.

Спробуйте на смак.

Спробуйте олію на смак – вона повинна бути з помітною гіркуватістю або фруктово-пряними нотками. Вони свідчать про наявність поліфенолів – природних антиоксидантів, а отже, процес виготовлення олії був правильним.

Не обирайте пластикову тару.

Пластикова тара – найбільший ворог оливкової олії. У жодному разі не купуйте продукт, який зберігали у невідповідній тарі.

Огляньте етикетку.

Шукайте на етикетці стандарти, які підтвердять якість продукту: