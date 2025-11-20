Україна розвиває аграрну співпрацю

Україна та Гана уклали меморандум про взаєморозуміння щодо створення центру переробки й розподілу українських продуктів в західній Африці. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Це новий етап аграрної співпраці, яку спрямують на посилення глобальної продовольчої стабільності в регіоні. У відомстві зауважили, що це перший крок у межах створення українських агрохабів в Африці.

Меморандум передбачає:

спільну роботу над створення центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані, який прийматиме, перероблятиме та розподілятиме українську пшеницю та інші продукти;

обмін знаннями, даними, технологіями та практиками у сфері сільського господарства;

підготовку техніко-економічного обгрунтування, проєктної документації та інвестиційний угод;

залучення бізнесу, аграрних асоціації, наукових установ та приватних компаній обох країн до реалізації спільних ініціатив;

забезпечення відповідності майбутніх проєктів екологічним, соціальним та технічним стандартам.

При цьому Україна зобовʼязалась забезпечити технологічну експертизу, обладнання та технічну підтримку, а Гана – надати земельні ділянки, необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та правові гарантії для реалізації проєкту.

Які переваги отримає Україна?

Ідеться про збільшення експорту української агропродукції до країн Африки, а також створення центру переробки та розподілу в Гані, який стане логістичним хабом для українських продуктів. Крім того, домовленості забезпечать залучення іноземних інвестицій у переробку, логістику та агротехнології, а також розвиток місцевої інфраструктури та створення робочих місць у Гані.

Угода також сприяє зміцненню політичного та економічного партнерства між Україною та країнами Африки та сприятиме посиленню продовольчої безпеки регіону, особливо у країнах, що залежать від імпорту зерна та борошна.

Зауважте. За даними міністерства, з 2022 року в рамках ініціативи «Зерно з України» до 18 країн Африки та Азії відправили понад 320 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, передусім – пшеницю та борошно, а також кукурудзу, горох, олію.