Україна збільшила обсяги імпорту цибулі

У 2025 році Україна наростила імпорт основних овочів борщового набору та картоплі. Найменше зростання зафіксували щодо цибулі, тоді як імпорт інших овочів зростав у рази.

Зокрема, як пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державної митної служби, імпорт цибулі у 2025 році порівняно з 2024-им збільшився на 3,2% – до 23,16 тис. тонн. Водночас витрати на її закупівлю зросли на 18,1% і становили 29,71 млн доларів. Найбільшим постачальником цибулі в Україну за підсумками року стали Нідерланди, частка яких склала 34,22%. Друге місце посів Китай – 29,68%, третє – Єгипет із показником 12,89%.

Значно суттєвіше зросли обсяги імпорту моркви, буряків та селери. У 2025 році їх завезли в Україну у 5,5 раза більше – 43,95 тис. тонн. У грошовому вимірі імпорт цієї групи овочів зріс у 4,6 раза, до 27,793 млн доларів. Основними постачальниками стали Північна Македонія (31,29%), Польща (24,05%) та Нідерланди (13,79%).

Імпорт картоплі у 2025 році становив 123,6 тис. тонн, що у 2,4 раза перевищує показник 2024 року. Витрати на її закупівлю зросли у 2,5 раза – до 66,29 млн доларів. Найбільше картоплі Україна імпортувала з Польщі (37,1%), Єгипту (13,56%) та Нідерландів (11,58%).

Крім того, за підсумками 2025 року імпорт капусти в Україну зріс на 93,2% – до 48,4 тис. тонн, а у грошовому вимірі – на 86,1%, до 44,9 млн доларів. Основними постачальниками капусти стали Північна Македонія, Польща та Нідерланди. На тлі скорочення пропозиції на внутрішньому ринку в першій половині січня 2025 року оптові ціни на білокачанну капусту в Україні зросли на 25%.

Раніше ZAXID.NET писав, що дефіцит овочесховищ в Україні перевищує 1,1 млн тонн, а через війну втрачено понад 281 тис. тонн потужностей зберігання. 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність умов зберігання. Аби зберігати продукцію в належному стані, країні потрібні сучасні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.