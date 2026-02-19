Ціни на картоплю зросли на 17%

Ціни в Україні на картоплю цього тижня зросли до 7–14 грн за кілограм. Овоч подорожчав у середньому на 17% порівняно з минулим тижнем, про це свідчать дані профільного ресурсу East Fruit. Основною причиною зростання цін стало скорочення запасів якісної картоплі у сховищах.

«Фермери, з обмеженими можливостями тривалого зберігання, розпродали картоплю ще до Нового року», – пояснили аналітики.

Тому не виключено, що відбудеться збільшення частки імпортних овочів на внутрішньому ринку, допоки не буде нового врожаю.

Саме якісної картоплі зараз не вистачає, пояснили експерти. За їх словами, через тривалі дощі під час збирання врожаю минулого року товарний вигляд овочів постраждав. Також погода вплинула і на їх здатність зберігатись. Водночас зараз в Україні картопля коштує в середньому на 56% дешевше, ніж рік тому.

До слова, до Державного реєстру сортів України внесено 188 сортів картоплі, з яких 82 – вітчизняної селекції. У професійних фермерських господарствах урожайність сягає 30–50 т/га, тоді як у приватних городах – до 4–5 кг із сотні.

Як писав ZAXID.NET, високим залишається і імпорт картоплі. Зокрема, за січень-жовтень 2025 року Україна поставила з-за кордону 123,14 тис. тонн картоплі. Основними постачальниками овоча в Україну стали Польща, на яку припало 36,9% імпорту, Єгипет – 13,7% та Нідерланди – 11,6%.