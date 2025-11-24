Україна – головний покупець картоплі з Польщі

Польща експортувала рекордну кількість картоплі у 2025 році, відвантаживши з січна по серпень на зовнішні ринки понад 107 тисяч тонн продукції. При цьому найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки, пише Fresh Plaza.

Найбільші покупці, тис. тонн:

Україна – 57,11; Румунія – 11,9; Молдова – 9,92; Білорусь – 6,52; Німеччина – 5,63; Італія – 5,01; Словаччина – 2,78; Латвія – 2,4; Іспанія – 1,25; Велика Британія – 0,82.

Експортна виручка за вказаний період сягнула 151,99 млн злотих (30,4 млн євро), що перевищує минулорічні показники (110,04 млн злотих або 22,0 млн євро). Український ринок забезпечив майже половину доходів – 73,94 млн злотих (14,8 млн євро).

Водночас імпорт картоплі до Польщі перевищує експорт. Так, за вісім місяців було завезено 171,69 тис. тонн на суму близько 55,2 млн євро. Основним постачальником була Німеччина.

Нагадаємо, Україна увійшла до лідерів світового ринку картоплі. Першість традиційно утримує Китай – 24% світового виробництва. Частка України – 6%, а серед країн ЄС найбільше картоплі вирощують: Нідерланди, Польща, Бельгія та Німеччина.