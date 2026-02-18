На молочному ринку України складна ситуація

Українські молочні фермери та сировари перебувають під фінансовим тиском. Собівартість молока уже перевищує закупівельну ціну, а до осені обсяги виробництва можуть скоротитися на 20%. Про це розповіла заступниця генерального директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Вона зауважила, що нині на полицях магазинів половина сирів – імпортна продукція, що ускладнює конкуренцію. «На молочному ринку наразі складна ситуація», – наголосила Жупінас. За її словами така ситуація склалась передусім через відключення електроенергії, адже молочні виробники вимушені переходити на дизель-генератори, що підвищує вартість виробництва 1 кВт електроенергії у 2–2,5 раза.

«Це ставить молочних фермерів у досить складну фінансову ситуацію. Собівартість молока становить приблизно 16 грн/л. Закупівельна ціна лише 13,5–14 грн/л.», – пояснила Жупінас. Тобто фермери працюють зі збитком 2–2,5 грн на кожному літрі молока.

Представниця Асоціації додала, що у контексті молочної кризи, коли закупівельні ціни від молокопереробних підприємств уже нижчі за рівень собівартості, додаткове енергетичне навантаження стає особливо важким для українських фермерів.

Оскільки ціни на молоко залишатимуться нижчими за собівартість, а ситуація в енергосистемі все ще складна та вимагає витрат на генератори, восени виробництво молока може скоротитися на 20%.

Як писав ZAXID.NET, частка імпортних сирів на українському ринку за рік зросла з 38% до 45%, причому найбільше від цього виграли виробники з Польщі. Українські виробники молочної продукції закликали уряд до дій, адже вони й так працюють в умовах війни та зростання витрат. До слова, у січні обсяг зовнішньої торгівлі українськими молочними продуктами склав 40,5 млн доларів. Це на 35% менше, ніж у грудні 2025 року.