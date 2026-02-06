Експорт і імпорт молочних продуктів України зменшились

У січні 2026 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі українськими молочними продуктами склав 40,5 млн доларів, що на 35% менше, ніж у грудні 2025 року (61,8 млн доларів), повідомила Спілка молочних підприємств України.

Експорт молокопродуктів у січні досяг 18 млн доларів, знизившись на 27% порівняно з груднем минулого року (24,6 млн доларів). Імпорт у той же період склав 22,4 млн доларів, що на 40% менше, ніж у грудні 2025 року (37,2 млн доларів).

Сальдо зовнішньої торгівлі залишалося негативним і склало -4,4 млн доларів, тоді як у грудні воно було -12,5 млн доларів.

У структурі експорту за рік відбулися зміни, зокрема частка сирів усіх видів зросла з 22% до 27%, тоді як частка масла та інших молочних жирів зменшилася з 30% до 21%. Молоко та вершки згущені займали 32% експорту, сири – 27%, а масло і інші жири – 21%.

Водночас структура імпорту у порівнянні із січнем 2025 року майже не змінилася, окрім незначного зниження частки сирів – з 79,8% до 78,4%.

Як писав ZAXID.NET, масло залишається ключовим продуктом, який значною мірою формує ситуацію в молочній галузі України. У 2025 році саме завдяки активному та вигідному експорту, масло стало драйвером росту закупівельних цін на молоко. Це своєю чергою, призвело до подорожчання всієї молочної продукції на внутрішньому ринку.

Водночас закупівельні ціни на сировину почали знижуватися через падіння світових цін, а виробництво масла впродовж кількох місяців залишалося збитковим через слабкий зовнішній попит.