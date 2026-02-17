Суть методу полягає у правильному чергуванні шарів

Після збору врожаю здається, що найскладніше вже позаду: овочі складені в сітки чи капронові мішки, і можна спокійно чекати весни. Та згодом з’являється неприємний сюрприз – плоди починають псуватися знизу або всередині мішка, хоча зверху все виглядає добре. Постійно перебирати запаси – клопітка й виснажлива справа. Розв’язати проблему допоможе простий і доступний спосіб із використанням звичайного картону. Про нього пише ProstoWay.

Метод «листкового пирога»

Суть методу полягає у правильному чергуванні шарів. На дно капронового мішка покладіть вирізаний за розміром шматок щільного картону, підійде частина старої коробки. Далі насипте шар овочів (картоплі, моркви або цибулі), після чого знову покладіть картонну прокладку.

Чергуйте шари до заповнення мішка. Такі перегородки зменшують тиск на нижні овочі та сприяють кращій циркуляції повітря всередині.

Чому це працює

Основна причина псування – надлишкова волога та конденсат. Картон добре вбирає зайву вологу, не дозволяючи їй накопичуватися на поверхні плодів. Він швидко висихає у провітрюваному приміщенні, тому достатньо зберігати мішки відкритими у сухому підвалі чи коморі.

Завдяки цьому створюється стабільний мікроклімат, що значно зменшує ризик гниття.

Бонус: захист від гризунів

Щоб уберегти врожай від мишей, скористайтеся природними ароматами. У підвалі або погребі можна розкласти пучки сухої лаванди. Для посилення ефекту додайте кілька крапель ефірної олії м’яти, гвоздики чи цитрусових. Різкі запахи відлякують гризунів і допомагають зберегти запаси неушкодженими протягом усієї зими.