Щоб волоські горіхи швидко не втрачали смаку і не псувалися, важливо правильно організувати їх зберігання. За дотримання базових правил горіхи можуть залишатися свіжими до 2 років. УНІАН розповідає, як правильно зберігати волоські горіхи.

Як зберігати очищені волоські горіхи?

Перед зберіганням ядра горіхів потрібно підсушити в духовці при 100-150 °C 10 хвилин, щоб знезаразити їх. Очищені горіхи найкраще зберігати в герметично закритій тарі, наприклад, скляній банці або пластиковому контейнері. У такому вигляді очищені горіхи можуть зберігатися до 12 місяців.

Очищені горіхи також можна зберігати в холодильнику. Для цього потрібно очистити ядра від шкаралупи та розфасувати горіхи по герметичних пакетах або пластиковим тарам, що щільно закриваються кришкою. У такому вигляді в холодильнику горіхи можна зберігати 4–5 місяців, в морозилці – 1 рік.

Як зберігати волоський горіх в шкаралупі?

Спочатку ретельно вимийте горіхи та розкладіть їх на деко, після чого відправте у розігріту на 100–150 °C духовку на 10 хвилин, щоб трохи їх підсушити та знезаразити. Без сушки горіхи будуть зберігатися гірше – зайва волога або погані умови зберігання стануть причиною псування та гниття продукту.

Для зберігання ідеально підійдуть утеплення ящики або стелажі в коморі. Вам потрібно забезпечити хорошу вентиляцію та відсутність прямих сонячних променів. Також волоські горіхи можна зберігати в пластикових контейнерах та полотняних мішках. Термін зберігання в такому вигляді – 2 роки.