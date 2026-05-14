Ідеально рівні грядки, симетричні клумби та постійна боротьба за «зразковий» сад поступово відходять у минуле. У 2026 році дедалі популярнішим стає хаотичне садівництво – природний підхід до оформлення ділянки, де рослинам дозволяють рости більш вільно та природно. Детальніше про такий спосіб посадки пише Good Housekeeping.

Чому тренд став таким популярним

Головна ідея такого саду – мінімум жорстких правил, більше природності, менше стресу та нескінченного догляду. Насіння квітів, трав і овочів висівають без чіткої схеми, а сам простір виглядає живим, густим і максимально природним.

Популярність хаотичного садівництва стрімко зросла після того, як у соцмережах люди почали масово ділитися «дикими» садами без ідеальної геометрії. Особливо активно тренд поширився у тіктоці, де відео з хештегом chaos gardening набирають мільйони переглядів.

Причина проста – люди втомилися від постійного прагнення до ідеальності. Сучасне садівництво все частіше стає способом відпочинку та психологічного розвантаження, а не черговим списком обов’язків.

Хаотичний сад дозволяє:

витрачати менше часу на догляд;

рідше використовувати добрива й пестициди;

підтримувати природне біорізноманіття;

приваблювати бджіл та інших запилювачів;

створювати більш живий та природний ландшафт.

У чому головна особливість такого саду

Попри назву, хаотичне садівництво – це не повний безлад. У ньому все одно присутня певна логіка, просто вона менш жорстка.

Рослини висаджують змішаними групами, поєднуючи:

квіти;

декоративні трави;

овочі;

пряні культури;

рослини для запилювачів.

У результаті сад виглядає більш природно, а самі рослини краще підтримують одна одну.

Як створити хаотичний сад

Оберіть правильне місце

Найкраще підходять сонячні або напівзатінені ділянки з хорошим дренажем. Ідеально вирівнювати територію не потрібно – легка природність лише підкреслить стиль.

Підготуйте ґрунт

Достатньо трохи розпушити землю, прибрати великі бур’яни та сміття. Надто глибока підготовка не потрібна.

Використовуйте різні рослини

Експерти радять комбінувати місцеві рослини з декоративними культурами. Особливо добре працюють:

цинії;

ехінацея;

ромашки;

календула;

лаванда;

декоративні злаки;

м’ята та інші трави.

Просто розсипайте насіння

Одна з головних особливостей тренду – відсутність ідеальних рядів. Насіння змішують між собою та вільно висівають на підготовлену ділянку.

Після цього землю злегка розпушують граблями та поливають.

Чи потрібен догляд

Повністю залишити сад без уваги все ж не вийде. Іноді рослини доведеться:

проріджувати;

пересаджувати;

контролювати агресивні види;

прибирати бур’яни;

стежити за поливом у спеку.

Однак догляду все одно значно менше, ніж у класичному декоративному саду.

Переваги хаотичного садівництва

Головні плюси такого підходу:

менше стресу та роботи;

економія часу;

природний вигляд ділянки;

підтримка екосистеми;

активне залучення бджіл і метеликів;

менша потреба у хімії.

Крім того, кожен хаотичний сад завжди виглядає унікально, адже рослини щороку ростуть по-різному.

Недоліки, про які варто знати

У хаотичного садівництва є й свої мінуси:

окремі рослини можуть надто розростатися;

результат складно передбачити;

ділянка може виглядати занедбаною;

потрібно контролювати конкуренцію між культурами.

Саме тому навіть «дикий» сад потребує мінімального контролю та коригування.