Хаотичне садівництво набирає популярності: чому всі відмовляються від ідеальних клумб
Ідеально рівні грядки, симетричні клумби та постійна боротьба за «зразковий» сад поступово відходять у минуле. У 2026 році дедалі популярнішим стає хаотичне садівництво – природний підхід до оформлення ділянки, де рослинам дозволяють рости більш вільно та природно. Детальніше про такий спосіб посадки пише Good Housekeeping.
Чому тренд став таким популярним
Головна ідея такого саду – мінімум жорстких правил, більше природності, менше стресу та нескінченного догляду. Насіння квітів, трав і овочів висівають без чіткої схеми, а сам простір виглядає живим, густим і максимально природним.
Популярність хаотичного садівництва стрімко зросла після того, як у соцмережах люди почали масово ділитися «дикими» садами без ідеальної геометрії. Особливо активно тренд поширився у тіктоці, де відео з хештегом chaos gardening набирають мільйони переглядів.
Причина проста – люди втомилися від постійного прагнення до ідеальності. Сучасне садівництво все частіше стає способом відпочинку та психологічного розвантаження, а не черговим списком обов’язків.
Хаотичний сад дозволяє:
- витрачати менше часу на догляд;
- рідше використовувати добрива й пестициди;
- підтримувати природне біорізноманіття;
- приваблювати бджіл та інших запилювачів;
- створювати більш живий та природний ландшафт.
У чому головна особливість такого саду
Попри назву, хаотичне садівництво – це не повний безлад. У ньому все одно присутня певна логіка, просто вона менш жорстка.
Рослини висаджують змішаними групами, поєднуючи:
- квіти;
- декоративні трави;
- овочі;
- пряні культури;
- рослини для запилювачів.
У результаті сад виглядає більш природно, а самі рослини краще підтримують одна одну.
Як створити хаотичний сад
Оберіть правильне місце
Найкраще підходять сонячні або напівзатінені ділянки з хорошим дренажем. Ідеально вирівнювати територію не потрібно – легка природність лише підкреслить стиль.
Підготуйте ґрунт
Достатньо трохи розпушити землю, прибрати великі бур’яни та сміття. Надто глибока підготовка не потрібна.
Використовуйте різні рослини
Експерти радять комбінувати місцеві рослини з декоративними культурами. Особливо добре працюють:
- цинії;
- ехінацея;
- ромашки;
- календула;
- лаванда;
- декоративні злаки;
- м’ята та інші трави.
Просто розсипайте насіння
Одна з головних особливостей тренду – відсутність ідеальних рядів. Насіння змішують між собою та вільно висівають на підготовлену ділянку.
Після цього землю злегка розпушують граблями та поливають.
Чи потрібен догляд
Повністю залишити сад без уваги все ж не вийде. Іноді рослини доведеться:
- проріджувати;
- пересаджувати;
- контролювати агресивні види;
- прибирати бур’яни;
- стежити за поливом у спеку.
Однак догляду все одно значно менше, ніж у класичному декоративному саду.
Переваги хаотичного садівництва
Головні плюси такого підходу:
- менше стресу та роботи;
- економія часу;
- природний вигляд ділянки;
- підтримка екосистеми;
- активне залучення бджіл і метеликів;
- менша потреба у хімії.
Крім того, кожен хаотичний сад завжди виглядає унікально, адже рослини щороку ростуть по-різному.
Недоліки, про які варто знати
У хаотичного садівництва є й свої мінуси:
- окремі рослини можуть надто розростатися;
- результат складно передбачити;
- ділянка може виглядати занедбаною;
- потрібно контролювати конкуренцію між культурами.
Саме тому навіть «дикий» сад потребує мінімального контролю та коригування.