Осінь – пора, коли господарі масово збирають урожай горіхів. Але після збору постає знайома проблема: як швидко й без метушні очистити їх від твердої шкаралупи? Існує простий, бюджетний та ефективний спосіб, який допоможе зекономити час і не перетворить кухню на «поле бою». Про нього пише Telegraf.

Лайфхак із лотком для яєць

Для цього методу вам знадобиться звичайний лоток для яєць і молоток. Розкладіть горіхи по комірках, щоб вони щільно сиділи. Потім акуратно постукайте по кожному з них молотком, не надто сильно, аби не розчавити серцевину.

Перевага цього способу в тому, що шкаралупа не розлітається в різні боки, а залишається всередині лотка. Так можна одночасно обробити кілька десятків горіхів, швидко, без безладу і зайвого прибирання.

Перевірений «бабусин» спосіб

Є ще один перевірений метод, який допомагає пом’якшити шкаралупу перед розколюванням. Для цього налийте в каструлю воду, доведіть її до кипіння та покладіть туди горіхи. Проваріть їх 5-7 хвилин, час від часу помішуючи.

Після відварювання шкаралупа стане м’якшою, і її буде легко розбити. Достатньо постукати по середній лінії горіха молотком або ножем, ядро залишиться цілим, а шкаралупа відділиться без зусиль. Після очищення дайте горіхам повністю висохнути, щоб уникнути появи цвілі. Зберігати їх краще у скляній банці або полотняному мішечку в сухому, прохолодному місці.