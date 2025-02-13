Як швидко почистити часник: 6 знайомих і незвичних способів
Часник – один із найпопулярніших інгредієнтів у кулінарії. Однак перед тим, як додати цей продукт у страву, потрібно правильно його очистити, що може бути складним завданням, особливо якщо ви звикли використовувати вже подрібнений часник або вам потрібно почистити багато зубчиків одразу. Martha Stewart розповідає про 6 ефективних методів очищення часнику, які допоможуть вам зробити це швидко та без зайвих зусиль.
Як підготувати часник до очищення
Перед тим, як почати чистити часник, необхідно видалити верхній шар лушпиння – він зазвичай найбрудніший.
6 найкращих способів очищення часнику
1. Струсіть часник у банці.
Один із найпростіших і найшвидших способів очищення – використання скляної банки. Цей метод полягає в тому, що часник від ударів об стінки банки сам відокремлюється від лушпиння.
Як це зробити:
- Покладіть головку часнику в банку та закрутіть кришку.
- Інтенсивно струсіть банку, поки зубчики не відокремляться.
- Вийміть їх і видаліть зайве лушпиння.
- Якщо потрібно, повторіть процес, поки весь часник не буде очищений.
2. Притисніть ножем.
Цей класичний метод широко використовується шеф-кухарями. Вам знадобиться кухонна дошка та великий ніж.
Як це зробити:
- Відокремте зубчик від головки.
- Покладіть його на дошку та накрийте плоскою стороною ножа.
- Натисніть на ніж долонею, поки зубчик злегка не трісне.
- Видаліть лушпиння – воно легко відокремиться.
3. Нагрійте в мікрохвильовці.
Невелике підігрівання допоможе легко зняти шкірку з часнику.
Як це зробити:
- Відріжте верхівку часникової головки.
- Покладіть її в мікрохвильову піч на 10-20 секунд.
- Вийміть і акуратно зніміть лушпиння.
4. Почистіть руками.
Найпростіший спосіб – вручну зняти лушпиння. Для цього знадобиться ніж та кухонна дошка. І хоча цей спосіб і зручний, але залишає на руках запах часнику.
Як це зробити:
- Відокремте зубчики від головки.
- Зніміть шкірку з зубчиків нігтями або ножем для чищення.
5. Замочіть у гарячій воді.
Якщо замочити зубчики у гарячій воді, їх буде легше очистити.
Як це зробити:
- Покладіть часник у миску.
- Залийте гарячою водою та залиште на хвилину.
- Зніміть лушпиння – воно відходитиме значно легше.
6. Використовуйте часниковий прес.
Якщо вам потрібно подрібнити часник, використовуйте спеціальний інструмент.
Як це зробити:
- Покладіть зубчик (навіть неочищений) у прес.
- Стисніть ручки – подрібнений часник пройде крізь отвори, а шкірка залишиться всередині.