Часник – один із найпопулярніших інгредієнтів у кулінарії. Однак перед тим, як додати цей продукт у страву, потрібно правильно його очистити, що може бути складним завданням, особливо якщо ви звикли використовувати вже подрібнений часник або вам потрібно почистити багато зубчиків одразу. Martha Stewart розповідає про 6 ефективних методів очищення часнику, які допоможуть вам зробити це швидко та без зайвих зусиль.

Як підготувати часник до очищення

Перед тим, як почати чистити часник, необхідно видалити верхній шар лушпиння – він зазвичай найбрудніший.

6 найкращих способів очищення часнику

1. Струсіть часник у банці.

Один із найпростіших і найшвидших способів очищення – використання скляної банки. Цей метод полягає в тому, що часник від ударів об стінки банки сам відокремлюється від лушпиння.

Як це зробити:

Покладіть головку часнику в банку та закрутіть кришку. Інтенсивно струсіть банку, поки зубчики не відокремляться. Вийміть їх і видаліть зайве лушпиння. Якщо потрібно, повторіть процес, поки весь часник не буде очищений.

2. Притисніть ножем.

Цей класичний метод широко використовується шеф-кухарями. Вам знадобиться кухонна дошка та великий ніж.

Як це зробити:

Відокремте зубчик від головки. Покладіть його на дошку та накрийте плоскою стороною ножа. Натисніть на ніж долонею, поки зубчик злегка не трісне. Видаліть лушпиння – воно легко відокремиться.

3. Нагрійте в мікрохвильовці.

Невелике підігрівання допоможе легко зняти шкірку з часнику.

Як це зробити:

Відріжте верхівку часникової головки. Покладіть її в мікрохвильову піч на 10-20 секунд. Вийміть і акуратно зніміть лушпиння.

4. Почистіть руками.

Найпростіший спосіб – вручну зняти лушпиння. Для цього знадобиться ніж та кухонна дошка. І хоча цей спосіб і зручний, але залишає на руках запах часнику.

Як це зробити:

Відокремте зубчики від головки. Зніміть шкірку з зубчиків нігтями або ножем для чищення.

5. Замочіть у гарячій воді.

Якщо замочити зубчики у гарячій воді, їх буде легше очистити.

Як це зробити:

Покладіть часник у миску. Залийте гарячою водою та залиште на хвилину. Зніміть лушпиння – воно відходитиме значно легше.

6. Використовуйте часниковий прес.

Якщо вам потрібно подрібнити часник, використовуйте спеціальний інструмент.

Як це зробити: