Для тривалого зберігання моркву потрібно перебрати і просушити

Щоб морква довго збереглася свіжою та радувала своїм смаком навіть на весні, потрібно забезпечити правильні умови зберігання. Це можна зробити навіть у квартирі, не витрачаючи багато ресурсів. УНІАН розповів, як правильно зберігати моркву без великих втрат.

Підготовка до зберігання

Для тривалого зберігання моркву потрібно перебрати і просушити. Приберіть підгнилу, зів'ялу, хвору моркву. Мити моркву не потрібно, але прилиплий бруд краще акуратно очистити щіткою.

Для збільшення терміну зберігання зріжте бадилля моркви. А самі овочі розкладіть на папері і залиште обсушитися на відкритому повітрі на 2-3 дні. Погода в цей період має бути сухою.

Де і як правильно зберігати моркву

Залежно від умов, моркву можна зберігати різними способами.

У квартирі

В умовах квартири моркву можна зберегти до весни у звичайних сухих ящиках. Але варто підібрати темне і прохолодне місце. А якщо у квартирі є балкон, то можна зберігати моркву там. Розкладіть овочі в ящики і поставте на балконі. Зверху накрийте ємності ковдрою, щоб вони не перемерзли взимку.

У підвалі або погребі

Найкращий спосіб, як зберігати моркву в підвалі або погребі – підготувати великі дерев'яні ящики. Розкладіть у них моркву шарами, а на дно і між овочами насипте наповнювач. Це може бути пісок, тирса, мох або лушпиння цибулі. Який би засіб ви не вибрали, він обов'язково має бути сухим.

У холодильнику

Зберігати моркву потрібно за температури від 0° до +2° у відсіку для овочів. Плоди рекомендується викласти в ящики або поліетиленові пакети з отворами, щоб не накопичувався конденсат.

У морозильній камері

У морозилці терта морква може зберігатися місяцями.