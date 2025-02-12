Городники вважають, що якщо попередньо обробити його деревною золотою або крейдяним порошком, то це вбереже овоч від інфекцій і гниття

Щоб буряк зберігся до весни, важливо вибрати стиглі коренеплоди та правильно їх підготувати. УНІАН розповідає, як продовжити термін його зберігання в погребі, квартирі, на балконі та в холодильнику.

Існує цікавий лайфхак, як довго зберігати буряк. Городники вважають, що якщо попередньо обробити його деревною золотою або крейдяним порошком, то це вбереже овоч від інфекцій і гниття. Незалежно від того, в якому місці ви будете складати коренеплоди на зиму, додаткова обробка точно не завадить.

Де можна зберігати буряк

Зберігання буряка в погребі

Найпоширеніший варіант – льох. У власників приватних будинків він 100% є, а жителі багатоквартирних будинків іноді мають невеликі льохи. Щоб буряк лежав у погребі довго, його потрібно підготувати:

Перебрати всі торішні запаси, викинути гнилі, якщо є. Перевірити приміщення. Підмести і продезінфікувати вапном.

Якщо у вашому погребі немає підлоги, потрібно використовувати ящики та стелажі. Тому що, якщо між коренеплодом і землею не буде зазору, овоч може почати гнити. Те ж саме стосується і стін, на яких іноді з'являється конденсат, тому стелажі краще не ставити до них впритул.

Зберігання буряка в піску

Звичайний пісок – природний адсорбент, тому якщо скласти буряки в ящики з піском, вони 100% пролежать до весни.

Але насамперед пісок потрібно обробити – просіяти, прибравши сміття і дрібне листя, також не зайвим буде й прожарити його для знезараження. Потім потрібно взяти сухий ящик, насипати шар піску, покласти кілька коренеплодів. Знову засипати піском. Так повторювати, поки не закінчаться овочі та пісок.

Також є альтернативний варіант – замість піску використовувати сіль, це також чудовий антисептик і консервант, але такий метод підійде тільки за невеликої кількості буряка, інакше можна розоритися.

Зберігання буряка в поліетиленових пакетах

Цей спосіб підходить для тих, у кого мало місця в погребі, а продуктів багато. Вам потрібно взяти звичайний пакет, насипати в нього трохи гірчичного порошку або тирси, скласти буряки. Зав'язати пакет, зробити кілька отворів, щоб усередині ємності не накопичувався конденсат, а буряк не гнив. У такому вигляді можна скласти коренеплоди в льох, підвал або комору.

Як зберігати буряк у квартирі

Якщо у вас немає підвалу або льоху, то зберігати буряк можна і вдома.Навіть якщо у вас немає комори, можна виділити якусь частину кімнати під неї. Бажано туди поставити стелаж, а коренеплід скласти в ящики або пакети і поставити на найнижчу полицю. Слідкуйте за тим, щоб буряк не перебував поруч з опалювальними приладами.

Як зберігати буряк на балконі

Важливо, щоб балкон був засклений і не опалювався – температура має бути максимум 2 °C і в жодному разі не нижче. Щоб зберігати буряк на балконі, вам потрібно взяти ящик, утеплити його зсередини та викласти туди коренеплід.

Також поки морозів немає, на ніч можна відкрити вікна на провітрювання. Але якщо зовсім холодно, ящик потрібно накрити ковдрою, інакше буряк промерзне. Обов'язково стежте за тим, щоб на буряк не потрапляли сонячні промені.

Чи можна зберігати буряк у холодильнику

Ви також можете зберігати буряк у холодильнику. Коренеплоди потрібно вимити, обсушити і скласти в нижні піддони (ящики) холодильника.

Але потрібно пам’ятати, що буряк у холодильнику зберігається до 2 місяців, і це максимум.