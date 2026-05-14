Навесні лохина особливо потребує правильного підживлення, адже саме в цей період рослина активно формує нові пагони, нарощує зелену масу та готується до майбутнього плодоношення. Якщо вчасно внести добрива, кущі швидше зміцніють, краще зацвітуть і дадуть рясний урожай. Чим підживити лохину, пише «24 Канал».

Чому лохині потрібне весняне підживлення

Після зими рослина витрачає багато сил на відновлення. Без достатньої кількості поживних речовин лохина може:

повільно рости;

формувати слабкі пагони;

погано цвісти;

давати дрібні ягоди.

Особливо важливо підтримати кущі на початку активної вегетації, коли починає розвиватися листя та закладаються квіткові бруньки.

Чим підживити лохину навесні

Одним із найефективніших добрив для весняного підживлення вважається калієва селітра. Вона містить два важливі елементи:

азот – стимулює ріст листя та молодих пагонів;

калій – покращує цвітіння, плодоношення та якість ягід.

Таке добриво допомагає рослині швидше набрати силу після зими та активізує ріст куща.

Як приготувати розчин для підживлення

Для приготування добрива потрібно:

10 літрів води;

20 грамів калієвої селітри.

Добриво добре розчиняють у воді та залишають на кілька хвилин настоятися.

Перед внесенням підживлення кущі бажано добре полити звичайною водою. Це допоможе кореневій системі краще засвоїти поживні речовини.

Скільки добрива потрібно лохині

Кількість підживлення залежить від віку рослини:

молодим кущам достатньо 2 літрів розчину;

дорослим рослинам – приблизно 5 літрів.

Поливати рекомендують не лише під сам кущ, а й по всьому колу навколо рослини, де розташована основна частина коренів.

Чому для лохини важливий кислий ґрунт

Лохина найкраще росте у кислому середовищі. Якщо кислотність ґрунту знижується, рослина починає слабшати.

Ознаки проблем:

пожовтіння листя;

повільний ріст;

дрібні ягоди;

слабке цвітіння.

Для підтримки потрібного рівня кислотності садівники часто використовують:

соснову кору;

хвойний опад;

кислий торф;

добрива із сіркою.

Домашнє добриво для лохини

Деякі дачники також використовують натуральне підживлення на основі черствого хліба. Для цього шматки хліба замочують у воді на кілька днів, після чого отриманим настоєм поливають кущі.

Таке добриво:

покращує структуру ґрунту;

стимулює розвиток корисних мікроорганізмів;

частково підкислює землю;

активізує ріст рослини.

Особливо корисним цей метод може бути навесні, коли лохина тільки починає активно розвиватися.

Як доглядати за лохиною після підживлення

Після внесення добрив важливо:

регулярно поливати кущі;

не допускати пересихання ґрунту;

мульчувати землю;

контролювати кислотність.

Лохина любить вологий, але не заболочений ґрунт. Мульча допомагає довше утримувати вологу та одночасно підтримує кисле середовище.