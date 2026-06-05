З часом її поверхня покривається подряпинами, у яких можуть накопичуватися бактерії

Пластикові обробні дошки вважаються практичними та зручними у використанні, однак навіть вони мають обмежений термін служби. З часом їх поверхня покривається подряпинами й порізами, у яких можуть накопичуватися бактерії та залишки їжі. The Spruce Eats розповідає, як часто слід міняти пластикові обробні дошки.

Коли обробну дошку слід замінити?

«Пластикові обробні дошки цілком безпечні, якщо їх правильно дезінфікувати», – каже докторка наук Захра Мохаммад, експертка з харчової мікробіології та безпеки з Університету Х'юстона та Американського товариства мікробіології.

Мохаммад очолювала кілька дослідницьких проєктів щодо можливості поширення мікроорганізмів з рук, кухонного приладдя та продуктів на обробні дошки і навпаки. У ході цих досліджень (які наразі проходять рецензування) було виявлено, що рівень передачі сальмонели, кишкової палички, лістерії та стафілококу на кухні становить 30% і більше.

«З часом на дошках для нарізання можуть з’являтися подряпини або борозенки, і їх з часом стає важко мити. У такому разі вони стають розсадником бактерій і цвілі, які потім потрапляють у вашу їжу. Тому їх потрібно замінювати, коли ви бачите, що їх важко помити», – каже Мохаммад.

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Отже, коли сліди від нарізання на вашій пластиковій обробній дошці все ще виглядають темними та брудними, попри ретельне миття, настав час придбати нову дошку.