Фахівці радять мати як мінімум дві кухонні обробні дошки

Одна кухонна дошка здається зручним мінімумом, але насправді цього недостатньо для безпечного та гігієнічного приготування їжі. ТСН розповідає, чому ж однієї обробної дошки на кухні мало.

Чому не варто використовувати тільки одну кухонну дошку?

Одна дошка часто використовується одночасно для оброблення різних продуктів: м’яса, овочів, фруктів, хліба тощо. І це створює ризик перехресного забруднення, коли бактерії, наприклад, з сирого м’яса можуть потрапити на інші продукти та викликати харчове отруєння.

Скільки обробних дошок має бути на кухні?

Фахівці радять мати як мінімум дві кухонні обробні дошки – одну окремо для сирого м’яса, птиці та риби, і другу – для овочів, хліба або сиру. Для тих, хто часто готує морепродукти, краще мати три дошки, оскільки рибний запах надзвичайно стійкий.

Якщо ви готуєте багато різноманітних страв, дошки краще маркувати за кольором, розміром або написати.