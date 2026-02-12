Щоб зберегти банани свіжими й апетитними довше, достатньо дотримуватися кількох простих правил

Банани – дуже популярні фрукти, але вони часто швидко темніють та псуються. Щоб уникати цього та зберегти банани свіжими й апетитними довше, достатньо дотримуватися кількох простих правил. УНІАН розповідає, як правильно зберігати банани, щоб вони так швидко не темніли.

У холодильнику зберігати банани не рекомендують, адже при низьких температурах шкірка темніє швидше. Однак, якщо у вас немає можливості відразу з’їсти банани, їх можна залишити в холодильнику, дотримуючись умов зберігання:

Кладіть банани у дверцята, на середню полицю або в спеціальне відділення для овочів і фруктів. Загортайте банани в папір або газету. Наріжте шматочками та складіть в контейнер. Очищені банани збризкуйте лимонним соком.

Банани також можна заморозити – для цього потрібно нарізати їх кружечками та скласти в вакуумні пакети або контейнери.

Якщо ви плануєте зберігати банани при кімнатній температурі, найкраще залишати їх в кухонній шафі, коморі або погребі. Місце має бути не дуже теплим і з хорошою вентиляцією.