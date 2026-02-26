Програма агрострахування

У Міністерстві економіки України відбулося засідання робочої групи з впровадження агрострахування з державною підтримкою, яке провів заступник міністра Тарас Висоцький, повідомила пресслужба відомства.

Головною темою стало впровадження агрострахування як нового інструменту державної допомоги агровиробникам. Насамперед ідеться про господарства, що працюють у прифронтових громадах та зазнають підвищених ризиків через війну.

Порядок надання підтримки передбачає низку вимог до отримувачів. Зокрема, агровиробники повинні бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), не перебувати під санкціями та не мати зв’язків із резидентами РФ, Білорусі чи інших ризикових юрисдикцій.

Держава компенсуватиме частину страхових премій:

до 60% – для виробників у прифронтових громадах;

до 45% – для інших аграріїв.

Щоб скористатися програмою, аграрій має укласти договір зі страховою компанією, погодженою з Національним банком України, сплатити страхову премію та подати заявку на компенсацію встановленого зразка.

Наразі до переліку уповноважених страховиків входять:

Страхова компанія ІНГО

Страхова компанія «Універсальна»

Страхова компанія ВУСО

У міністерстві зауважили, що список компаній розширюватиметься. Договори укладатимуться за стандартизованими продуктами для озимих зернових культур – пшениці, жита та ячменю. Передбачено три варіанти страхування: на період перезимівлі, на весняно-літній сезон або на весь цикл вирощування.

Терміни укладання договорів:

10 березня – 30 травня (весняно-літній період),

15 жовтня – 20 грудня (перезимівля),

1 вересня – 20 січня наступного року (повний цикл вирощування).

Заявки на компенсацію подаються до 1 квітня, 1 серпня або 10 листопада – залежно від дати укладення договору.