В Україні запускають агрострахування з державною компенсацією
Держава відшкодовуватиме до 60% страхових премій для прифронтових господарств і до 45% для інших агровиробників
У Міністерстві економіки України відбулося засідання робочої групи з впровадження агрострахування з державною підтримкою, яке провів заступник міністра Тарас Висоцький, повідомила пресслужба відомства.
Головною темою стало впровадження агрострахування як нового інструменту державної допомоги агровиробникам. Насамперед ідеться про господарства, що працюють у прифронтових громадах та зазнають підвищених ризиків через війну.
Порядок надання підтримки передбачає низку вимог до отримувачів. Зокрема, агровиробники повинні бути зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), не перебувати під санкціями та не мати зв’язків із резидентами РФ, Білорусі чи інших ризикових юрисдикцій.
Держава компенсуватиме частину страхових премій:
- до 60% – для виробників у прифронтових громадах;
- до 45% – для інших аграріїв.
Щоб скористатися програмою, аграрій має укласти договір зі страховою компанією, погодженою з Національним банком України, сплатити страхову премію та подати заявку на компенсацію встановленого зразка.
Наразі до переліку уповноважених страховиків входять:
- Страхова компанія ІНГО
- Страхова компанія «Універсальна»
- Страхова компанія ВУСО
У міністерстві зауважили, що список компаній розширюватиметься. Договори укладатимуться за стандартизованими продуктами для озимих зернових культур – пшениці, жита та ячменю. Передбачено три варіанти страхування: на період перезимівлі, на весняно-літній сезон або на весь цикл вирощування.
Терміни укладання договорів:
- 10 березня – 30 травня (весняно-літній період),
- 15 жовтня – 20 грудня (перезимівля),
- 1 вересня – 20 січня наступного року (повний цикл вирощування).
Заявки на компенсацію подаються до 1 квітня, 1 серпня або 10 листопада – залежно від дати укладення договору.