Найдорожчі землі – у західних регіонах

В Україні фіксують підвищення цін на сільськогосподарські землі. За даними «Опендатабот», у листопаді середня ціна одного гектара становила 64 701 грн, тоді як у жовтні вона була 63 548 грн, а у вересні – 61 355 грн.

Найвища ціна у 2025 році була у квітні – 71 802 грн за гектар. Для порівняння, на момент відкриття ринку землі в Україні в липні 2021 року середня вартість гектара становила 87 080 грн.

Середня вартість сільськогосподарських земель в Україні

До початку війни в середньому щотижня продавали близько 10 тисяч га, зараз – у 4 рази менше, близько 2,5 тисяч га на тиждень.

Які найдорожчі регіони?

Найдорожчі паї розташовані у західних областях та на Київщині:

Закарпатська область – 189 881 грн; Тернопільська область – 189 675 грн; Івано-Франківська область – 164 902 грн; Львівська область – 111 497 грн; Київська область – 111 314 грн.

Які найдешевші регіони?

Найдоступніші землі зараз у південних та північно-східних областях:

Херсонська область – 31 480 грн;

Миколаївська область – 35 055 грн;

Сумська область – 35 901 грн.

Вартість сільськогосподарських земель у регіонах

Статистика показує суттєву різницю між західними та південними регіонами: від майже 190 тисяч грн за гектар до близько 31 тисячі грн.

До слова, за 10 місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю, це на 5 млрд грн більше, ніж минулого року. Плата за землю є ключовим джерелом доходів місцевих бюджетів, вона включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності.

