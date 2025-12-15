Ціни ростуть: у яких областях найбільше і найменше коштує гектар землі
За два місяці середня ціна гектара зросла більш ніж на 3 тис. грн
В Україні фіксують підвищення цін на сільськогосподарські землі. За даними «Опендатабот», у листопаді середня ціна одного гектара становила 64 701 грн, тоді як у жовтні вона була 63 548 грн, а у вересні – 61 355 грн.
Найвища ціна у 2025 році була у квітні – 71 802 грн за гектар. Для порівняння, на момент відкриття ринку землі в Україні в липні 2021 року середня вартість гектара становила 87 080 грн.
Середня вартість сільськогосподарських земель в Україні
До початку війни в середньому щотижня продавали близько 10 тисяч га, зараз – у 4 рази менше, близько 2,5 тисяч га на тиждень.
Які найдорожчі регіони?
Найдорожчі паї розташовані у західних областях та на Київщині:
- Закарпатська область – 189 881 грн;
- Тернопільська область – 189 675 грн;
- Івано-Франківська область – 164 902 грн;
- Львівська область – 111 497 грн;
- Київська область – 111 314 грн.
Які найдешевші регіони?
Найдоступніші землі зараз у південних та північно-східних областях:
- Херсонська область – 31 480 грн;
- Миколаївська область – 35 055 грн;
- Сумська область – 35 901 грн.
Вартість сільськогосподарських земель у регіонах
Статистика показує суттєву різницю між західними та південними регіонами: від майже 190 тисяч грн за гектар до близько 31 тисячі грн.
До слова, за 10 місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю, це на 5 млрд грн більше, ніж минулого року. Плата за землю є ключовим джерелом доходів місцевих бюджетів, вона включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної та комунальної власності.
Раніше ZAXID.NET писав, що з початку повномасштабної війни приватні будинки на заході України подорожчали майже вчетверо.