Половина плантацій фундука на Львівщині закладена за грантові кошти

У 2023 році у Львівській області у шість разів зросли площі насаджень фундуку. Половина із садів закладені за кошти державних грантів за програмою єРобота. Про це розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

Зі 128 га горіхових садів, закладених торік, 103 га (80%) – це фундук. У промисловому секторі нові фундукові сади також переважують сади волоського горіха – 73% проти 27%.

Грантами «Свій сад» від держави за програмою єРобота скористалися п’ять господарств, які заклали 79 га садів. Сума грантової підтримки становила 19,7 млн грн.

Загалом упродовж 2023 року площі насаджень горіхоплідних культур у Львівській області зросли на 10,6%. Це рекордний показник за минулі п’ять років, коли щорічне зростання становило 1-2% на рік. Сьогодні із загальної площі горіхоплідних культур в Україні на Львівщину припадає 6,7%. Ідеться про 1340 га, з яких 90% – насадження волоського горіху, 10% – фундуку.

Площі насаджень, що вже плодоносять, збільшились впродовж року на 16 га – до 1053 га. Обсяги виробництва горіхів усіх видів зросли на 8,2% до 2022 року – до 5,9 тис. тонн.