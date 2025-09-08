Хоста White Feather вражає своєю неймовірною білизною листя

Біла хоста – це унікальна декоративна рослина, яка завоювала популярність завдяки своєму незвичайному білому листю. Вона ідеально підходить для затінених ділянок саду, створюючи яскраві світлові акценти там, де більшість рослин втрачають декоративність. «Яскрава клумба» пише про особливості сорту White Feather, його догляд і найкращі умови для посадки.

Хоста White Feather вражає своєю неймовірною білизною листя, що надає рослині ефект легкості та ніжності, ніби вона зроблена з мереживного паперу. Навесні листя цієї хости майже повністю біле, без жодних зелених вкраплень, що робить її бажаною серед колекціонерів і садівників по всьому світу. Протягом сезону листя поступово набуває кремових і зелених відтінків, але саме перші тижні після розпускання залишаються найяскравішим видовищем.

Цей сорт походить з Нідерландів і має цікаву селекційну історію. Доросла рослина утворює щільний кущ висотою 15-25 см і шириною до 75 см. Влітку хоста цвіте лавандовими трубчастими квітами на високих квітконосах до 180 см, що додає вертикальної динаміки в композиції та приваблює корисних комах, як-от бджіл і джмелів.

Для успішного вирощування White Feather найкраще підходять затінені або напівзатінені місця – під деревами, біля парканів чи на північних сторонах будинків. Яскраве сонце може спричинити опіки на білому листі, тому відкрите сонячне місце не рекомендоване. У композиціях хоста чудово поєднується з темно-зеленими або бордовими багаторічниками, а також із пастельними відтінками.

Догляд за цією хостою не складний: потрібен добре дренований ґрунт, регулярне мульчування і підтримка помірної вологості. Молоде біле листя часто приваблює слимаків, тому варто контролювати шкідників. Навесні рослина відростає після природного зимового спокою, а для омолодження куща рекомендується розділяти кореневище кожні кілька років.

Для посадки доступні два варіанти: кореневища, які швидко адаптуються і підходять для масових посадок, та саджанці у контейнерах – ідеальні для швидкого декоративного ефекту.