Часто буває так, що певні зони, особливо ті, що прилягають до високих парканів або будівель, постійно залишаються в тіні. Але це зовсім не привід залишати такі місця порожніми. Існує чимало декоративних культур, які не тільки витримують нестачу світла, а й чудово почуваються в таких умовах, утворюючи мальовничі зелені куточки. Про них пише Irinin.

Хости

Серед декоративно-листяних рослин, які люблять тінь, хоста займає одне з провідних місць. Вона невибаглива у догляді, добре почувається в тіньових ділянках і гарно виглядає як в одиночних, так і в групових посадках. Її щільне, шкірясте листя вражає різноманіттям форм і забарвлень – від насичено-зелених до сріблястих, строкатих, з облямівкою, плямами чи смугами. У деяких сортів листя змінює колір протягом сезону.

Папороті

Класика тіньових куточків. Багато з садових видів папоротей не лише декоративні, але й досить невибагливі. Вони стійкі до морозів і не потребують складного догляду. Серед найбільш популярних видів для саду: страусник, адіантум, костянець, орляк, багаторядник, листовик. Їхні кущі різняться за формою, розміром і відтінками листя, що дозволяє підібрати рослину під конкретний ландшафт.

Плющ

Плющі здатні швидко створити зелений фон навіть у найменш освітлених куточках. Ці рослини добре ростуть на вологих, притінених ділянках, утворюючи густі ґрунтопокривні килими або вертикальні завіси на опорах.

Для тіні краще пасують сорти з однотонним зеленим листям, оскільки строкаті форми можуть втратити яскравість у недостатньо освітленому середовищі. Водночас плющі не люблять сильного сонця, краще почуваються в напівтіні або розсіяному світлі.

Тис ягідний

Цей вічнозелений хвойник – одна з небагатьох декоративних рослин, яка добре переносить тінь. Хвоя тиса м’яка, темно-зелена, а сама рослина росте повільно, формуючи щільну крону різної форми – від овальної до кулястої. Особливо ефектно виглядає тис у період плодоношення, коли з’являються яскраво-червоні або жовтуваті ягоди.

Тис невибагливий, добре піддається формуванню, витримує морози, але любить родючий, зволожений і нейтральний ґрунт. Важливо врахувати, що всі частини рослини отруйні, у присутності дітей або домашніх тварин потрібно бути обережними.

Ялиця

Серед класичних хвойних дерев також є тіньовитривалі види, зокрема, деякі сорти ялиці. Це довговічні дерева з густою, м’якою хвоєю і декоративними шишками. Ялиці стійкі до вітру, але вимогливі до ґрунту: їм потрібен вологий, добре дренований, родючий ґрунт.

Для тіньових ділянок добре підходять:

ялиця сибірська з конічною кроною і насичено-зеленою хвоєю;

ялиця корейська з широкою кроною і фіолетовими шишками;

ялиця сахалінська морозостійка, з м’якою хвоєю.

Існують також карликові сорти, які ідеальні для невеликих ділянок. Вони чудово поєднуються з іншими декоративними культурами в альпінаріях або міксбордерах.

Дерен білий

Цей листовий чагарник відомий своєю декоративністю у будь-яку пору року. Навесні та влітку приваблює строкатим листям, а взимку – яскравими червоними пагонами. У тіні найкраще виглядають сорти з однотонним листям, оскільки строкаті форми можуть втрачати забарвлення при нестачі світла.

Дерен білий швидко росте, добре переносить морози, не боїться загазованого міського повітря, не вибагливий до ґрунтів. Він полюбляє вологу, тому його часто висаджують біля водойм. Чагарник легко утворює поросль, а для збереження декоративної форми потребує обрізки навесні та восени.