Плануючи клумбу з лавандою, орієнтуйтеся не лише на естетику, а й на агротехнічні особливості кожної рослини. Підбираючи сусідів з подібними вимогами до ґрунту, сонця та зволоження, ви забезпечите своїм насадженням довге, здорове та рясне цвітіння. Які рослини забиратимуть все на себе і пригнітять ріст лаванди, пише ТСН.

Найкращі партнери для лаванди

Ідеальним поєднанням для клумби вважається тандем лаванди з трояндами. Обидві рослини чудово доповнюють одна одну як візуально, так і за вимогами до умов вирощування. Також хорошим сусідом стане розмарин – ароматна трава, яка, як і лаванда, любить сонце та добре дренований ґрунт. Сусідство з подібними за характером рослинами сприяє рясному та тривалому цвітінню.

Рослини, які не варто садити біля лаванди

Попри універсальність у ландшафтному дизайні, лаванда не терпить сусідства з деякими видами рослин.

Розрив-трава. Ця тіньолюбна рослина потребує зволоженого середовища та притінку. Лаванда ж, навпаки, любить сонячні ділянки з мінімальним поливом. Їхні потреби настільки різні, що вирощування поряд призведе до пригнічення однієї з них, найчастіше саме лаванди.

Хоста. Незважаючи на декоративний вигляд у поєднанні з лавандою, хоста абсолютно не переносить прямих сонячних променів. Її листя легко отримує опіки, тому розміщення поряд із теплолюбною лавандою є помилковим рішенням.

Камелія. Ця ніжна рослина надає перевагу вологому середовищу та півтіні. Умови, необхідні для її розвитку, повністю суперечать тим, що підходять для лаванди. Їхнє сусідство може негативно позначитися на обох культурах.