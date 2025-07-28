Багато садівників роблять обрізку поетапно

Лаванда – одна з найпопулярніших садових рослин: вона красива, невибаглива, довго квітне і дарує надзвичайний аромат. Квіти ідеально підходять для сушіння, букетів або домашніх саше проти молі. Найважливіший етап догляду за нею – літня обрізка, яка впливає на здоров’я куща і подовження цвітіння. Як правильно обрізати лаванду наприкінці літа, пише УНІАН.

Обрізають лаванду влітку, зазвичай у липні-серпні, після завершення першої хвилі цвітіння. Хоча весняна обрізка вважається найголовнішою, літня також відіграє важливу роль – вона запускає новий цикл цвітіння ближче до осені.

Після завершення цвітіння знімають відцвілі бутончики та сухі стебла, таким чином рослина не витрачає сили на підтримку відмерлих частин і направляє ресурси на новий ріст. Потім верхівки кущів вкорочують приблизно на третину довжини, це покращує провітрювання середини рослини і знижує ризик появи грибкових захворювань. Після цього надають форму кулі, щоб кущ виглядав охайно і мав доступ до повітря у внутрішній частині.

Якщо кущі не обрізали протягом кількох років, допускається видалення трохи більшої частини стебел, але робити це потрібно дуже обережно, щоб не зрізати надто близько до основи і не пошкодити судинну систему. Маленьким рослинам досить просто прищипнути верхівки.

Багато садівників роблять обрізку поетапно – знімають квіти поступово протягом цвітіння. Але більшості зручніше провести процедуру одразу, у відповідний термін.

Найкращий час для літньої обрізки – середина дня, коли концентрація ефірних олій у квітках максимальна, а свіжі зрізи швидше підсихають. У дощову або вологу погоду обрізку краще відкласти, вода ускладнює загоєння зрізів.

Після процедури бажано полити рослину і за можливості внести легке добриво для стимуляції росту. Використовуйте гострий і чистий секатор або кущоріз для великих насаджень.