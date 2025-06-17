Хоста не вибаглива, але регулярний полив і підживлення – запорука її краси

Хоста – одна з найулюбленіших декоративних рослин для тіньових ділянок. Її широке, фактурне листя, різноманітність відтінків та невибагливість роблять її ідеальним вибором для садів будь-якого типу. Щоб хоста дійсно тішила око, варто знати кілька ключових моментів щодо її вирощування, пересадки та розмноження, про які пише «Флористікс».

Де найкраще садити хости

Хости мають поверхневу кореневу систему і чудово почуваються в тіні або напівтіні. Ідеальне місце там, де сонце з’являється лише на кілька годин на день. У відкритому сонячному просторі рослина страждає: зупиняється в рості, листя втрачає насичене забарвлення, особливо у сортів з жовтими вкрапленнями.

Цікаво, що сорти з блакитним відтінком листя краще розвиваються у щільній тіні. Навіть якщо світла буде замало, їхня декоративність збережеться, але ріст стане повільнішим.

Розмноження хости поділом куща

Найпростіший і найнадійніший спосіб отримати нові рослини – поділ дорослого куща. Хоста добре переносить цю процедуру, особливо якщо виконати її навесні або наприкінці літа. Перед поділом бажано рясно полити рослину.

Обкопуйте хосту якомога далі від центру, підніміть кущ лопатою й перенесіть його на місце нової посадки. Кореневу систему слід розрізати лопатою навпіл або на кілька частин, намагаючись не пошкодити бруньки. Навіть невеликі частини швидко вкорінюються й адаптуються.

Посадка після поділу

Кожен розділений фрагмент куща варто саджати на тій самій глибині, на якій він ріс до цього. Глибше не потрібно, а якщо рослина трохи виступає – не страшно: після поливу ґрунт осяде, і хоста опиниться на потрібному рівні.

Розмістіть коріння на земляному горбку, присипте ґрунтом, щільно притисніть і полийте. Після вбирання води обов’язково замульчуйте сухим ґрунтом, щоб уникнути утворення кірки.

Догляд за хостою після посадки

У перші 10 днів хосту бажано притінити. Для цього можна використати перевернутий пластиковий ящик з отворами, він не лише захищає від сонця, а й оберігає від тварин.

Хоста не вибаглива, але регулярний полив і підживлення – запорука її краси. Без вологи декоративність страждає, тому не варто залишати рослину надовго без поливу. Для кращого росту та формування великого куща підгодовуйте хосту тричі на сезон: на початку росту, під час цвітіння і після нього. Добриво типу «Кеміра Люкс» чудово підійде.