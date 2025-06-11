10 стійких рослин для ідеального саду

Якщо ви прагнете створити сад, який не лише радує око, але й стійкий до хвороб, варто звернути увагу на рослини, які поєднують декоративність із витривалістю. Такі культури не лише зменшують потребу в хімічних обробках, а й забезпечують тривалий період цвітіння та легкість у догляді. Детальніше про них пише Martha Stewart.

Флокс волотистий

Цей багаторічник відомий своєю стійкістю до борошнистої роси та різноманіттям кольорів. Він чудово почувається як на сонці, так і в півтіні.

Цинія Profusion

Цей сорт цинії вирізняється стійкістю до грибкових інфекцій та тривалим періодом цвітіння. Він ідеально підходить для клумб і контейнерів.

Ехінацея пурпурова

Ця рослина не лише приваблює бджіл та метеликів, але й стійка до хвороб та посухи. Вона додає природної гармонії вашому саду.

Півонія «Іто»

Цей міжвидовий гібрид поєднує витривалість деревоподібних півоній та багаторічне цвітіння трав’янистих. Він ідеальний вибір для клумб із мінімальним доглядом.

Гортензія «Водоспад Фудзі»

Цей сорт мереживної гортензії має підвищену стійкість до борошнистої роси. Великі квіткові шапки виглядають дуже ефектно, особливо у поєднанні з темно-зеленим глянцевим листям.

Кизил Kousa

Ефектне декоративне дерево, яке не боїться ані борошнистої роси, ані антракнозу. Весняне цвітіння має вигляд ніжної феєрії з білих і рожевих пелюсток.

Рододендрон Dandy Man Color Wheel

Цей сорт стійкий до фітофторозу та чудово витримує спеку. Його квітки розпускаються великими суцвіттями з червоних бутонів, які змінюють відтінки у процесі розкриття.

Гарденія великоквіткова

Цей ефектний гібрид – справжня знахідка для поціновувачів рідкісних дерев. Він має високу стійкість до кореневої гнилі, розкішне листя та великі квіти, які нагадують магнолії.