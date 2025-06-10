Процедуру зазвичай проводять на першому або другому році після висаджування

У квітникарстві існує практика видалення бутонів на молодих рослинах. Хоча на перший погляд це може здатися нелогічним, насправді процедура дуже корисна. Видалення бутонів дозволяє рослині зосередити сили на формуванні кореневої системи та загальному зміцненні. У результаті – більш рясне та красиве цвітіння в наступні роки. Коли обрізати бутони півоній, пише Ua.vestnik.

Коли слід видаляти бутони

Процедуру зазвичай проводять на першому або другому році після висаджування молодого куща. У цей період рослина активно формує корені, і зайві бутони лише відволікають її від цього процесу.

Які саме бутони варто видаляти

Не потрібно зрізати всі бутони. Варто прибирати лише бічні, які починають формуватися раніше за основні. Їх видаляють одразу після появи, щоб не допустити марного витрачання енергії рослиною.

Що робити з відцвілими бутонами півоній

Після завершення цвітіння півоній важливо не залишати зів’ялі бутони на кущі. Вони продовжують «тягнути» ресурси, навіть будучи сухими. Крім того, велика кількість опалих пелюсток може створити надлишкову вологу, що сприяє розвитку сірої гнилі. Тож не зволікайте – обрізайте відцвілі бутони вчасно.

Що ви отримаєте в результаті

Регулярне видалення зайвих бутонів допоможе рослині закласти потенціал для пишного цвітіння в наступні роки. Ви зможете обрати: або більшу кількість квітів середнього розміру, або ж менше, але великі й вражаючі бутони півоній.