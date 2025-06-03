Півонії – справжні улюбленці квітникарів

Півонії – одні з найефектніших рослин у саду. Їхні великі, насичено забарвлені квіти зачаровують своєю формою, ароматом і різноманіттям. Ці рослини не надто вибагливі, але правильний догляд, особливо в період перед цвітінням, зробить їх ще пишнішими, яскравішими й довговічнішими. Чим підживити півонії, пише Fajny ogrod.

Чим півонії підкорюють садівників

Півонії – справжні улюбленці квітникарів. Їхні квіти мають неперевершену декоративність, а різноманітність відтінків вражає: від ніжно-рожевого до насичено-бордового, білого чи навіть жовтого. Сьогодні існує понад 3 000 зареєстрованих сортів, і селекція продовжує активно розвиватися.

Умовно півонії поділяють на три основні групи:

трав’янисті півонії – класика саду. Восени надземна частина повністю відмирає, але навесні рослина знову оживає. Найвідоміші види: Paeonia lactiflora, Paeonia officinalis:

деревовидні півонії (Paeonia suffruticosa) – кущі з дерев’янистими стеблами, що квітнуть трохи раніше за трав’янисті:

півонії Іто (Itoh) – сучасні гібриди, які поєднують кращі якості обох попередніх груп: міцні стебла, великі квіти, тривале цвітіння.

Усі ці півонії добре ростуть у помірному кліматі й чудово підходять для вирощування у відкритому ґрунті. Але щоб рясне цвітіння не виснажувало рослину, їй варто дати невелике підживлення. І зробити це можна екологічно без зайвої «хімії».

Яєчна шкаралупа для пишного цвітіння

Один із найнесподіваніших, але дієвих способів підтримати півонії – звичайна яєчна шкаралупа. У ній міститься багато кальцію, який не лише збагачує ґрунт, а й покращує його структуру, підвищує pH і сприяє розвитку сильнішої кореневої системи. Саме це робить рослини більш стійкими до посухи, змін погоди і хвороб.

Щоб підготувати натуральне добриво, просто висушіть шкаралупу, подрібніть її (у кавомолці або ступці), і вмішайте в верхній шар ґрунту біля куща. Можна також додавати подрібнену шкаралупу до посадкової ями під час висаджування півоній – це стане джерелом кальцію для молодих рослин з перших днів.

Окрім живлення, шкаралупа виконує й захисну функцію, її гострі краї не до вподоби слимакам, які часто пошкоджують листя.