Півонії – світлолюбні рослини

Інколи трапляється, що півонії виглядають здоровими, активно ростуть, а от цвітіння відсутнє. Зелена маса розвивається, але квіткових бутонів немає. Причин цьому може бути кілька. «Добрі новини» пишуть про п’ять найпоширеніших помилок, які заважають півоніям квітнути.

Невдала глибина посадки

Півонії досить вибагливі до того, на якій глибині посаджене їхнє кореневище. Якщо бруньки росту опиняються надто глибоко, більш ніж на 5 см під землею, рослина з великою ймовірністю не закладе квіткових бруньок. Надто глибока посадка змушує півонію витрачати сили на листя, а не на квіти.

Найкраще пересадити півонію восени, розмістивши кореневище так, щоб верхні вічка перебували на глибині 3-5 см. Це допоможе стимулювати формування бутонів і забезпечити рясне цвітіння вже наступного сезону.

Брак сонячного світла

Півонії – світлолюбні рослини, тому для нормального розвитку та цвітіння їм необхідно багато сонця. Якщо кущ росте у тіні будівель або під деревами, він може виглядати здоровим, але не зацвісти через нестачу світла.

Пересадіть півонії на ділянку, де вони отримуватимуть принаймні 6 годин прямого сонячного світла на добу. Якщо це неможливо, спробуйте прорідити крони дерев або знайти місце з більш відкритим простором.

Зайвий азот у ґрунті

Надлишок азоту в добривах може бути однією з головних причин відсутності цвітіння. Таке живлення стимулює інтенсивний ріст листя і стебел, але пригнічує формування бутонів. Особливо це актуально при надмірному внесенні гною або азотних підживок.

Обмежте використання азотовмісних добрив. Натомість навесні та після завершення цвітіння використовуйте фосфорно-калійні комплекси. Оптимальна кількість підживлень – не більше 2-3 разів на сезон.

Молоді або щойно пересаджені кущі

Півоніям потрібен час, щоб прижитися на новому місці. У перший рік після посадки або пересадки рослина може не цвісти, вона зосереджується на розвитку кореневої системи й адаптації до ґрунтових умов.

У цьому випадку залишається лише чекати. Забезпечте півонії належні умови: світло, помірний полив і добре дренований ґрунт. У більшості випадків вони зацвітають на другий або третій рік після пересадки.

Перестарілий кущ

Хоча півонії можуть рости на одному місці десятки років, із часом кущі втрачають енергію, і цвітіння стає біднішим або зовсім припиняється. Особливо це актуально для рослин, яким понад 10-15 років, які жодного разу не омолоджували.

Старі кущі бажано періодично ділити, приблизно раз на 10 років. Омолодження допоможе стимулювати утворення нових пагонів і повернути рослині здатність до активного цвітіння.