Вовча ягода, відома також як вовче лико, – декоративний кущ

Декоративні рослини приваблюють нас своїм виглядом, ароматом і різноманіттям форм. Проте не всі з них безпечні для вирощування у приватному саду. Деякі квіти здатні нашкодити не лише дітям або тваринам, а й самому довкіллю. Які з них краще оминати, навіть попри їхню зовнішню привабливість, пишуть «Добрі новини».

Конвалія травнева

Конвалія – символ весни, ніжності та невинності. Та за її зворушливим виглядом ховається справжня загроза. Всі частини цієї рослини, від кореня до пелюсток, отруйні. Сік містить глікозиди, що негативно впливають на серцево-судинну систему. Навіть вода у вазі, в якій стояли конвалії, здатна викликати отруєння.

Наперстянка пурпурова

Наперстянка пурпурова з її високими декоративними суцвіттями є частим гостем у квітниках, однак належить до найбільш отруйних рослин у Європі. Листя, стебла та насіння містять потужні токсини. Навіть дотик до цієї рослини може спричинити подразнення шкіри, а випадкове потрапляння її частинок у ротову порожнину – серйозне отруєння. Найбільшу небезпеку вона становить для дітей і домашніх улюбленців.

Дурман звичайний

Дурман привертає увагу своїм екзотичним виглядом: великі трубчасті квіти, часто з ароматом, здаються майже чарівними. І не дарма – з давніх часів цю рослину пов’язували з чаклунством. Усі її частини містять алкалоїди, що діють на нервову систему: можуть спричинити галюцинації, втрату координації або навіть параліч. Особливо небезпечні плоди й насіння. Окрім токсичності, дурман швидко розростається і витісняє інші культури з саду.

Вовча ягода

Вовча ягода, відома також як вовче лико, – декоративний кущ із рожевими квітами навесні та яскраво-червоними ягодами восени. Вона виглядає привабливо, однак її зовнішність оманлива. Це смертельно отруйна рослина. Найбільшу небезпеку становлять саме плоди, які можуть зацікавити дітей. Достатньо з’їсти всього кілька ягід, аби виникло серйозне отруєння з порушенням дихання, блюванням і судомами. Сік вовчого лика викликає сильне подразнення шкіри, пухирі й опіки.