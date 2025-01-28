Зимова обрізка має кілька ключових переваг

Зимова обрізка дерев – це не лише необхідна частина догляду за садом, але й важливий етап, який може вплинути на подальший розвиток дерев, їхній вигляд та врожайність. Обрізка в цей період дозволяє мінімізувати ризик пошкодження рослин, сприяє кращому зростанню та підвищує стійкість до хвороб. Проте, як і будь-який садівничий процес, зимова обрізка потребує певних знань та правильного підходу, щоб отримати найкращий результат. Детальніше про це пише «Жіночий журнал».

Переваги та недоліки зимової обрізки дерев

Зимова обрізка має кілька ключових переваг:

Менший ризик зараження шкідниками: у зимовий період шкідники та патогени менш активні, що знижує ймовірність пошкодження дерев. Легкість в обрізці: відсутність листя робить обрізку легшою, оскільки добре видно всі гілки, а також дозволяє краще оцінити їхній стан. Швидше загоєння ран: з приходом тепліших днів навесні, зрізи загоюються швидше. Стимулювання росту: обрізка може стимулювати активний ріст і підвищення врожайності навесні.

Але є й недоліки:

Холодні температури можуть ускладнити роботу, особливо якщо сніг або сильний мороз створюють перешкоди. Якщо температура опускається нижче -5°C, обрізка може завдати шкоди деревам.

Коли саме обрізати дерева

Основний період для зимової обрізки – це кінець січня до березня. Грудень також може бути хорошим часом для формування чагарників та дерев за умови, що температура не надто низька. Важливо проводити обрізку в помірковані температури, а саме не нижче -5°C, в сонячний день, щоб уникнути ризику пошкодження рослин.

Які дерева та рослини краще обрізати взимку

У грудні та січні краще обрізати такі види дерев, як:

яблуні;

груші;

морозостійкі сорти вишень та слив.

У лютому і на початку березня – це ідеальний час для обрізки:

черешень;

абрикосів;

персиків;

айви.

Однак, не всі рослини підходять для зимової обрізки.

Які дерева не варто обрізати взимку

молоді плодові дерева до 3-5 років; персики, нектарини, виноград і ягідні чагарники; деревами, в яких планується видалення великих частин стовбура чи скелетних гілок, краще не займатися взимку.

Основні правила зимової обрізки