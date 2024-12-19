кщо ваша ділянка знаходиться далеко, це не означає, що її можна залишити без нагляду

Садівники вважають, що роботи на садовій ділянці ніколи не припиняються. Навесні потрібно готувати посадки, влітку доглядати за рослинами, а восени закривати сезон. Prostoway пояснює, чому взимку також важливо стежити за садом.

Що потрібно робити взимку

Якщо ваша ділянка знаходиться далеко, це не означає, що її можна залишити без нагляду. Потрібно періодично перевіряти територію, особливо після снігопадів.

Прогуляйтесь по території. Під снігом миші можуть проривати ходи, що дає їм легший доступ до ваших рослин. Особливо варто стежити за молодими саджанцями. Ваше завдання полягає в протоптуванні снігу навколо кущів та молодих дерев.

Не забувайте, що велика кількість снігу може пошкодити дерева. Якщо ви вирощуєте хвойні дерева, вони повинні бути під особливою увагою. Треба скидати сніг з гілок, щоб зберегти їх цілісність. Вдвічі небезпечніше, якщо буде потепління, а потім знову вдарить мороз. Покриті льодом гілки ще швидше зламаються.

Також не забувайте підгодовувати птахів у вашому саду. Якщо вони будуть знати, що у вас є смачне частування, прилітатимуть частіше та оселяться на вашій ділянці. А навесні вони будуть природним чином знищувати шкідників на вашій ділянці.