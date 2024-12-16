Морози та заморозки з однаковою частотою пошкоджують і ніжні екзотичні культури, і традиційні сорти дерев

Зимостійкість дерев – це здатність рослин переносити холодні зимові умови, включаючи мороз, сніг і вітер, без значних пошкоджень. Для садівників це ключовий фактор, що визначає успішність вирощування дерев у кліматах зі складними зимовими умовами. Gradina Max пише про кілька ефективних методів для підвищення зимостійкості дерев, які допоможуть захистити рослини та забезпечити їх здоровий ріст у наступному сезоні.

Морози та заморозки з однаковою частотою пошкоджують і ніжні екзотичні культури, і традиційні сорти. Однак є два шляхи, які допомагають запобігти розвитку хвороб рослин:

зміцнити здоров'я дерев, забезпечивши грамотний догляд;

змінити природні властивості рослин.

Як допомогти деревам підготуватися до зимівлі

У рослинному циклі умовно виділяють три етапи:

розвиток, нарощування і розростання;

підготовка до зими, запасання «харчування»;

безпосередньо зимівля.

Щоб дерево змогло протидіяти морозам, треба забезпечити максимальне накопичення поживних речовин та обмежити його у формуванні плодів з насінням. Приділіть увагу шести заходам, які сприятимуть гармонійному розвитку:

проріджуванню крони;

правильному харчуванню, забезпеченню раціону згідно фазі вегетації;

своєчасному поливу;

загартуванню штамбу;

передзимовому утепленню кореневої системи;

захисту стовбурів від сонячних опіків.

Проріджування крони

Позбавте дерева надмірного навантаження – непотрібних росткових гілок, зайвої зав'язі. Забезпечте доступ сонячним променям до кожної гілки.

Правильне харчування

У літньо-осінньому періоді акцентуйте увагу на фосфатно-калійному живленні. Разом із мінеральними домішками використовуйте золу – природне джерело калійних сполук. У передзимовий період обприскайте гілки залізним купоросом.

Своєчасний полив

Рослина потребує активного зволження лише тричі:

ранньою весною – перед початком розвитку;

в період зав'язування плодів;

пізньої осені.

Загартування штамба

Навесні своєчасно розгорніть кореневу шийку, звільніть її від мульчі та ґрунтових напливів, від затінення бур'янами. Чим вільніше вона відчуватиме себе влітку, тим краще вона перенесе зиму.

Передзимове мульчування

Простий спосіб утеплити штамб з кореневою системою та підживити ґрунт органікою.

Захист від сонячних опіків

Побіліть стовбури від кореневої шийки до розвилки скелетних гілок. У розчин додайте мідний купорос, казеїновий клей.

Як підвищити морозостійкість дерев ніжних сортів

Іноді трапляється так, що ви придбали саджанець дерева з особливо великими і солодкими плодами, висадили, а він підмерз. Існують щонайменш два способи підвищити морозостійкість дерев ніжних сортів, обидва – за допомогою окулірування.