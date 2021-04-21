Під час цвітіння згубним для врожаю може бути мороз від -1,5 до 2 градусів

Уже після початку сходження насіння на грядках та початку цвітіння плодових дерев природа може принести сюрприз – весняні заморозки. Часом вони бувають досить сильними, щоб лишити господарів на рік без врожаю. «Дім і сад» розповідає, що потрібно зробити, аби захистити рослини.

Як передбачити заморозки

Синоптики не завжди точно передбачають зміни температури повітря, тому варто самим стежити за змінами в погоді. Передбачити заморозки складно, але можливо: першими ознаками ймовірного зниження температури є ясна погода і повний штиль. Хмари утримують тепле повітря над поверхнею землі, і тому в той час, коли небо стає чистим, ризик заморозків значно збільшується.

Також вечірнє зниження температури до +10о і нижче теж є передвісником морозу. Варто вимірювати температуру повітря двічі на день – о 13:00 та о 21:00, і чим більша різниця між цими двома показниками, тим більша ймовірність заморозку. Цей спосіб досить надійний, але потрібно правильно встановити термометр: на білому дерев’яному стовпі на висоті 2 м з північного боку та із захистом від дощу.

Як захистити сад

Плодові дерева можуть постраждати від заморозків навіть до появи бутонів. Зародки бутонів в бруньках вимерзають вже при температурі -3,5о. Під час цвітіння згубним для врожаю може бути мороз від -1,5о до 2о, а зав’язі підмерзають за ще меншого зниження температури – до -1о.

Давнім і перевіреним способом убезпечення саду від заморозків є розведення багать, і якщо це зробити правильно з дотриманням протипожежних правил, то вони не принесуть жодної шкоди. Для цього використовують стару солому, тирсу, гілки, сухий перегній або коров’як, які складають у купу розміром 120 см у ширину і 50-75 см у висоту. Час горіння – не менше двох годин, а якщо заморозок тривалий, то багаття палять доти, доки повітря не прогріється до 0о.

Відкрите полум’я має бути мінімальним. Найбільш займисті матеріали розташовують у центрі, на поверхні укладають сирі і слабкогорючі матеріали. Фінішним шаром повинна бути земля або пісок. Щоб легко підпалити купу, з одного краю у поверхні землі залишають отвір, який забивають соломою або сухою травою. Навколо купи мінімум на 50 см землю перекопують. Якщо все зроблено завчасно, конструкцію накривають поліетиленовою плівкою, щоб не промокла під час дощу.

Низькорослі кущі і дерева можна вкрити агроволокном таким чином, щоб воно не торкалося гілок.

Як захистити рослини

Найефективнішим та найбільш надійним способом захисту грядок чи квітів від заморозків є укриття. Над рослинами встановлюють дуги, поверх яких настилають агроволокно. Зараз існують матеріали, які здатні захистити навіть від морозу -6о, проте можна використати і підручні засоби – старі простирадла, клейонки, штори і килимки.

Краї покриття притискають до землі товстими дошками, цеглою або будь-якими іншими важкими предметами, щоб його не зірвало вітром. Якщо тканина дуже тонка, її краще намочити: лід стане надійним бар’єром на шляху холоду.

Менш поширеним є зрошення водою рослин з розпилювача: крижана кірка дозволяє зберегти всередині листя і стебел температуру на 1,5-2о вище, ніж назовні. Це хороший спосіб захисту від короткочасного падіння температури на 2-3о.

Також при незначних заморозках допомагає звичайний полив: вода починає випаровуватися, утворюючи невеликий туман навколо рослин, який стримує перепади температур. Парниковий ефект між листям зберігає власний мікроклімат. Якщо ж заморозки були засильними або не вдалося від них захиститися, врятувати хоча б частину урожаю можуть спеціальні препарати-біостимулятори.