Омела – це паразитарна рослина, яка живиться соками дерева і з часом може значно йому нашкодити. Багато садівників намагаються просто зрізати її з гілок, однак цього недостатньо, щоб позбутися проблеми. УНІАН розповідає, як правильно діяти, щоб захистити дерева.

Як позбутися омели на деревах?

Омела може самостійно виробляти поживні речовини за допомогою світла, на відміну від інших рослин-паразитів, але воду і мінерали вона бере вже від дерева, на якому росте. Для цього в омели є спеціальні присоски, які називаються гаусторіями: вони проникають прямо в деревину і добираються прямо до судин гілки.

Якщо на вашому дереві з’явилась омела, її слід ліквідувати якомога швидше після появи. Найкраще просто видалити уражену гілку, відрізавши її на 30–40 сантиметрів нижче того місця, де прикріпився паразит – це називають санітарною обрізкою. Причому просте зрізання зеленої кулі не особливо допоможе, адже її коріння заховане всередині деревини і швидко дасть нові паростки.

Якщо ж омела виросла на товстій головній гілці, яку не можна просто прибрати, щоб не нашкодити всьому дереву, тоді її зовнішню частину потрібно зрізати постійно – хоча б раз на рік. Такий спосіб допоможе сповільнити її ріст, але повністю проблему не вирішить.

Після видалення омели важливо обов’язково прорідити крону, а також налагодити полив та підживлення, щоб дерево швидше відновилося.