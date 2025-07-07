Є квіти, які не потрібно обрізати, щоб не нашкодити їх цвітінню

Обрізка – один з ключових етапів догляду за квітами, але вона підходить далеко не всім. Деякі садові рослини чутливі до втручання настільки, що навіть легка обрізка може нашкодити їхньому цвітінню як цього, так і наступного сезону. Яким квітам краще дати спокій , пише «24 Канал»

Ангелонія (лев’ячий зів)

Ця ефектна квітка буває різноманітних кольорів: від ніжно-рожевого до насиченого фіолетового. Її головна перевага – невибагливість. У більшості кліматичних зон ангелонія вирощується як однорічник і безперервно цвіте з весни до осені без потреби в обрізці.

Навпаки, обрізання може зупинити цей безперервний процес і послабити рослину. Тому найкращий догляд – це мінімальне втручання.

Наперстянка пурпурова

Ця квітка – справжній магніт для бджіл та метеликів. Її трубчасті суцвіття наповнені нектаром, тому наперстянка прикрашає сад і допомагає збереженню запилювачів.

Після завершення цвітіння може виникнути спокуса обрізати стебла. Проте садівники попереджають: хоча іноді це й стимулює повторне, але набагато слабше цвітіння, у підсумку ви ризикуєте втратити рослину наступного року.

Особливо обережно треба діяти з дворічними сортами, вони формують квітконос на другий рік, і обрізка може знищити цю можливість.

Ехінацея

Це одна з найстійкіших рослин для квітника. Ехінацея довго цвіте, чудово почувається навіть на бідних ґрунтах і при цьому має ще й лікувальні властивості, її часто використовують у фітотерапії.

Але важливо пам’ятати: обрізаючи її, ви не лише зменшуєте декоративність, а й порушуєте природне самосівання. Насіння формується у головках після відцвітання. Залишивши їх на зиму, ви дасте ехінацеї шанс самостійно відновитися наступного сезону.

Гортензії

Ці улюблені кущі можуть здаватися, на перший погляд, невибагливими, але й тут обрізка потребує точного підходу. Усе залежить від виду: деякі гортензії (наприклад, великолисті) цвітуть лише на торішніх пагонах.

Якщо їх обрізати восени чи взимку – замість красивих квітів улітку ви отримаєте порожній кущ. Тому, перш ніж братися за секатор, важливо знати точний тип гортензії, щоб не позбавити себе квітів.