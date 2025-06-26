На перший погляд, кущі й дерева в саду здаються безпечними і навіть корисними: створюють тінь, затримують вологу, слугують захистом від вітру. Проте деякі з них можуть істотно шкодити врожаю, особливо коли ділянка невелика, і простору для культур не так багато. Причини криються не лише в густій кроні чи агресивному корінні, а й у здатності виділяти особливі речовини, що пригнічують ріст сусідніх рослин. Про які насадження йдеться, пише Dailynews.

Як дерева й кущі впливають на врожай

На ранніх етапах росту багато дерев і чагарників можуть мирно співіснувати з іншими культурами. Але з часом ситуація змінюється: розгалужена коренева система забирає вологу й поживні речовини, а густа крона створює затінок, якого не переносять світлолюбні рослини. Окрім того, деякі види виділяють алелопатичні речовини – біологічно активні сполуки, які через ґрунт чи повітря пригнічують розвиток інших рослин.

Рослини з пригнічувальним впливом

Волоський горіх. Це дерево відоме своєю здатністю «отруювати» ґрунт. Усі частини рослини, листя, коріння, навіть оболонка горіхів, містять юглон, який уповільнює або повністю зупиняє ріст багатьох овочів, ягід та молодих дерев. Під волоським горіхом часто утворюється «мертва зона», де нічого не росте.

Біла акація. Має глибоку кореневу систему, яка виснажує ґрунт і конкурує з сусідніми культурами за вологу. Також виділяє алелопатичні речовини, що гальмують розвиток овочевих рослин і навіть деяких плодових дерев.

Барбарис. Часто використовується як декоративний кущ або жива огорожа, однак має здатність впливати на мікрофлору ґрунту. Його близьке сусідство може негативно впливати на ріст полуниці, малини та деяких трав.

Бузок, жасмин, каштан. Ці красиві кущі й дерева можуть виглядати привабливо, але поруч із плодовими культурами, особливо яблунями чи грушами, не найкращі сусіди. Вони активно конкурують за поживні речовини та вологу, а також здатні виділяти фітонциди, що уповільнюють ріст інших рослин.

Дуб, ясен, клен. Їхні корені виділяють токсини, які особливо шкідливі для однорічних культур. Ці дерева забирають багато води з ґрунту, а їхнє опале листя довго розкладається й може знижувати родючість.

Хвойні дерева (сосна, ялина, туя). Хоча їх подрібнену кору часто використовують як мульчу для боротьби з бур’янами, самі дерева створюють кисле середовище під собою, що негативно впливає на багато овочевих культур і ягід. У таких умовах важко вирощувати навіть деякі декоративні квіти.