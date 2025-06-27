Ця квітка, відома також як нагідки, не лише прикрашає грядку

Досвідчені городники знають, що навіть найкращий урожай помідорів може зіпсувати дрібний, але небезпечний шкідник – попелиця. Ці комахи висмоктують сік із молодого листя, уповільнюють ріст рослини та нерідко стають переносниками вірусних інфекцій. Яку квітку можна висадити для захисту помідорів від попелиць, пишуть «Добрі новини».

Одним із найдієвіших природних методів боротьби з попелицею є посадка календули поруч із томатами. Ця квітка, відома також як нагідки, не лише прикрашає грядку. Її листя та суцвіття містять ефірні олії з характерним ароматом, який відлякує шкідників – попелицю, білокрилку, трипсів. Крім того, календула приваблює корисних комах, зокрема сонечок, які активно знищують колонії попелиці.

Висаджуйте календулу між рядами помідорів або по краях грядки. Вона займає мало місця, швидко зростає й починає цвісти вже через 1,5-2 місяці після посіву. Її коріння не конкурує з томатами, навпак, покращує структуру ґрунту, пригнічує патогени та залучає запилювачів.

Крім захисту, календула позитивно впливає на здоров’я всієї ділянки. Після завершення сезону її зелена маса стане чудовим органічним добривом. Рослину можна скосити й перекопати з ґрунтом або використати для приготування настою, натурального засобу для обробки інших овочевих культур.

Календула невибаглива, легка у вирощуванні та дуже корисна. Тож замість хімії довіртеся природі: підсадіть цю квітку-охоронця й отримайте і красиві, і здорові грядки з томатами.