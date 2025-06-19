Барбарис не потребує багато уваги

Барбарис – популярний декоративний кущ, який часто використовують у ландшафтному дизайні та народній медицині. Ця невибаглива рослина приваблює яскравими ягодами та різноманітністю сортів. «Флористікс» пише, як правильно садити, доглядати та розмножувати барбарис, а також які види найкраще підійдуть для вашого саду. Коли саджати барбарис

Барбарис висаджують навесні до розпускання бруньок або восени під час листопаду. Рослина невибаглива, добре росте на сонці і в напівтіні, на нейтральних ґрунтах (pH до 7). Якщо ґрунт кислий, проводьте вапнування при посадці.

Як посадити барбарис

Для одиночної посадки дотримуйтесь інтервалу 1,5-2 м, для живоплоту – 2 кущі на метр. Яма: 40×40 см. Додайте пісок для дренажу та живильну суміш: перегній, суперфосфат, гашене вапно, зола (якщо ґрунт кислий). Саджанець полийте, замульчуйте та обріжте до 3-5 бруньок.

Догляд за барбарисом

Барбарис не потребує багато уваги. У спеку поливайте раз на тиждень, не змочуючи листя. Уникайте застою води. Регулярно видаляйте бур’яни й розпушуйте ґрунт. Мульчування (торф, тирса) полегшить догляд.

Підживлення

Після посадки підживлення не потрібне цілий рік. Надалі – навесні азот (сечовина), кожні 3-4 роки. Якщо вирощуєте заради ягід, після цвітіння додайте фосфор і калій. У липні можна внести Кеміру-універсал.

Обрізування

Навесні обрізайте слабкі пагони, формуйте кущ. Декоративні види – 2 рази на рік: у червні та серпні. Низькорослі сорти можна не стригти.

Шкідники й хвороби

Барбарис атакують попелиця, пильщик і п’ядун. Проти попелиці – мильний розчин, проти п’ядуна – хлорофос. Хвороби: борошниста роса, іржа, плямистості, бактеріоз. Для профілактики та лікування – обробки колоїдною сіркою, бордоською рідиною, мідьвмісними препаратами.

Популярні види й сорти барбарису

Барбарис звичайний – з їстівними ягодами, придатний для живоплотів і переробки;

Барбарис Тунберга – декоративний, з червоним листям. Сорти: «Голден Ринг», «Ред Пілар», «Оранж Рокет», «Корник»;

Барбарис оттавський – гібрид Тунберга та звичайного. Сорти: «Аурікома», «Суперба», «Сілвер Майлз».

Корисні властивості

Плоди, листя та корені барбарису мають лікувальні властивості: знижують тиск, знімають запалення, стимулюють імунітет. Ягоди – джерело кислот і вітамінів, підходять для сиропів, варення, настоянок.