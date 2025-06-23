Коли дереву не приділяється належна увага, слабкий урожай стає звичною ситуацією

Багато садівників із досвідом погодяться: іноді навіть доглянуте на вигляд дерево дає несподівано слабкий урожай. Замість соковитих, міцних яблук – м’які, в’ялі або з дірками плоди, що не придатні до зберігання. Часто у таких випадках шукають винного в погоді чи в особливостях сорту. Проте причина зазвичай значно простіша. Як допомогти яблуні, пише 24.Kyiv.

Коли дереву не приділяється належна увага, слабкий урожай стає звичною ситуацією. З роками вага плодів лише зменшується, а самі яблука стають або м’якими (ознака передчасного опадання), або з дірками – результат життєдіяльності шкідників, які прогризають плоди зсередини.

Повністю врятувати вже зіпсовані яблука не вдасться, але є спосіб запобігти цьому в майбутньому. Щоб отримати якісний і здоровий урожай, потрібно регулярно, хоча б раз на 2-3 роки, проводити обрізання крони та профілактичну обробку проти шкідників.

Найкращий період для цього – рання весна, до початку руху соку в дереві. У цей час шкідники ще не встигли активізуватися, тому садівник може одним підходом вирішити відразу дві проблеми. Під час обрізки важливо не перестаратися: зрізати варто не більше 25% пагонів, щоб не послабити дерево. Такий простий комплексний підхід згодом дозволить збирати не тільки багатий, а й якісний урожай.