Неправильна глибина посадки – одна з найпоширеніших причин відсутності плодів

Багато садівників стикаються з розчаруванням, коли черешня рясно вкривається цвітом навесні, але до літа ягід так і не з’являється. Здається, дерево здорове, цвіте щороку, але врожаю немає. У чому ж справа? Є кілька ключових причин, через які черешня не приносить плодів, і більшість із них пов’язані з умовами вирощування та догляду. Детальніше про це пише U-news.

Недостатнє освітлення

Черешня дуже світлолюбна культура. Якщо дерево посаджене у затінку або його крона занадто загущена, сонячне проміння не проникає до гілок. Це негативно впливає на процес утворення плодів. У таких умовах навіть рясне цвітіння не гарантує появи ягід. Щоб покращити ситуацію, слід регулярно проріджувати крону та слідкувати, щоб черешня отримувала багато світла протягом усього дня.

Невдале розташування

Ще один аспект, що впливає на врожайність – це місце посадки. Ділянка, де росте черешня, повинна бути добре захищена від холодних північних вітрів і протягів. Постійне продування може заважати нормальному запиленню та розвитку зав’язей, а в деяких випадках пошкоджувати квітки ще до того, як вони запиляться.

Помилки при посадці

Неправильна глибина посадки – одна з найпоширеніших причин відсутності плодів. Коренева шийка дерева має бути на рівні землі. Якщо вона заглиблена або, навпаки, надто виступає над поверхнею, це порушує обмін речовин і негативно впливає на плодоношення.

Крім того, черешня погано переносить близьке залягання ґрунтових вод. Якщо коріння постійно вологе – це стрес для рослини, і вона припиняє формувати зав’язь. При посадці варто подбати про дренаж, шар щебеню або битої цегли на дні посадкової ями забезпечить відведення зайвої вологи.

Недостатній догляд

Навіть якщо черешня росте в правильному місці, без належного догляду вона не покаже себе на повну силу. Дерево потребує регулярного поливу, особливо в посушливі періоди, а також живлення, черешня полюбляє родючі, добре дреновані ґрунти з нейтральною кислотністю. Не забувайте й про розпушування: коли земля ущільнюється, коренева система не отримує достатньо кисню, що позначається на загальному стані дерева.

Відсутність запилення

Черешня не завжди може запилити себе самостійно. Більшість сортів є самобезплідними, тобто для утворення ягід їм потрібні сусідні дерева-запилювачі. Але навіть якщо такі дерева поруч є, без комах нічого не вийде. У дощову або холодну погоду бджоли та інші запилювачі можуть просто не прилетіти.

Щоб привабити комах, досвідчені садівники радять обприскувати дерево під час цвітіння солодкою водою – розчином цукру. Запах приманює бджіл, і ймовірність успішного запилення значно зростає.