Догляд за карликовими яблунями багато в чому схожий на традиційний

Іноді карликові дерева плутають із колоноподібними. Але це різні типи яблунь. Колоновидні не утворюють звичної крони – стовбур прямий і компактний. Натомість карликові яблуні мають таку ж форму крони, як і звичайні, лише меншого розміру. До того ж колоноподібні дерева можуть бути як сильнорослими, так і середніми або карликовими. Як виростити карликове дерево вдома самостійно, пише «Флористікс».

Догляд за карликовими яблунями багато в чому схожий на традиційний. Щеплення таких дерев самостійно зробити складно, потрібні досвід і знання, тому найкраще купувати готові саджанці у спеціалізованих розсадниках. Якщо ж саджанець купується на базарі або ярмарку, варто бути уважним: справжня карликова яблуня має характерний вигин у місці щеплення між кореневою шийкою та штамбом, кілька сильних гілок із бруньками й компактний штамб (до 50 см). У дички, навпаки, гілки часто тонкі й гострі, без бруньок, а коріння – стрижневе. У карликових – багато тонких і гнучких корінців.

Перед транспортуванням коріння саджанця варто обгорнути вологою тканиною та зверху накрити плівкою. Перед посадкою гілки бажано злегка вкоротити. Садять карликові яблуні навесні або восени, коли дерево перебуває у стані спокою.

Посадка карликової яблуні

Для посадки викопують яму глибиною 70 см і шириною 60 см. Верхній родючий шар ґрунту змішують із двома відрами перегною або торфу, 600 г суперфосфату та 700 г золи. У центр ями вбивають кілок, навколо насипають горбок із цієї суміші, а зверху – невеликий шар чистого ґрунту. Саджанець встановлюють на горбок, коріння розправляють, засипають звичайним ґрунтом (без добрив), а місце щеплення має залишитися приблизно на 3 см вище рівня землі. Важливо не допустити контакту коренів із добривами, це може їх пошкодити.

Саджанці висаджують на відстані не менше 3 метрів одне від одного. Після посадки ґрунт ущільнюють, роблять навколо деревця земляний валик і виливають 25-30 літрів води. Після вбирання води пристовбурне коло мульчують шаром торфу або перегною (до 3 см), але так, щоб мульча не торкалась стовбура. Деревце обов’язково підв’язують до кілка.

Догляд за карликовими яблунями

Ці дерева менш вимогливі, ніж сильнорослі, проте мають свої особливості. Рано навесні гілки трохи вкорочують, а з віком проводять формувальне й санітарне обрізування. До початку сокоруху слід провести профілактичну обробку від шкідників і хвороб, а також закріпити ловчі пояси.

Оскільки коренева система у карликових яблунь поверхнева, ґрунт під деревами не повинен пересихати. Після поливу його потрібно розпушити на 5-7 см. Щоб зберегти вологу, ґрунт мульчують.

Навесні важливо побілити штамб і нижні гілки вапном. У цей період вносять також азотні або комплексні добрива.

Догляд улітку

У теплу пору року основна увага на зволоженні ґрунту й захисті від шкідників. Для підживлення влітку використовують позакореневе обприскування, додаючи до розчину мікроелементи, особливо залізо. Листя обприскують з обох боків у безвітряну погоду вранці або ввечері. Останнє підживлення має бути не пізніше вересня.

Обробка дерев

До розпускання бруньок яблуні обробляють бордоською рідиною (1%) або розчином нітрафену. Можна також обробити розчином сечовини (7%) – це допоможе захистити дерево й водночас підживити його. Головне – встигнути до початку активного сокоруху, щоб уникнути опіків на бруньках.

Полив та підживлення

Молоді дерева, які ще не плодоносять, поливають тричі на сезон, по 5 відер кожного разу. Останній полив – на початку серпня. Дорослі плодоносні яблуні потребують 3-5 поливів на рік: до та під час цвітіння, після опадання зав’язей, перед дозріванням. Для супіщаного ґрунту – по 4 відра, для суглинку – по 6. Якщо осінь суха, проводять вологозарядковий полив: 10 л води на 1 м². Але не варто цього робити, якщо ґрунтові води залягають близько до поверхні.

Позакореневі підживлення проводять улітку мінеральними добривами, обприскуючи листя з обох боків. Розчин сечовини також дає хороший ефект, але його концентрацію потрібно обирати обережно, щоб не обпалити листя.