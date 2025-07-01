Літні місяці – це час активного росту та формування плодів

Якщо ви хочете отримати рясний і якісний урожай помідорів, варто звернути увагу на прості народні методи підживлення, які доступні кожному. Особливо важливо подбати про додаткове живлення рослин у червні-липні – саме в цей період коренева система помідорів потребує особливої підтримки. Чим їх підживити, пише Actualno.com.

Чому підживлення влітку так важливе

Літні місяці – це час активного росту та формування плодів. Якщо вчасно не забезпечити рослини поживними речовинами, вони не зможуть повною мірою розвинути міцні зав’язі та соковиті плоди. Особливо корисними в цей період є фосфор і калій – елементи, які стимулюють цвітіння, зав’язування та дозрівання помідорів. Важливо пам’ятати, що надмірне внесення азотних добрив у цей час може бути шкідливим: вони сприяють росту зеленої маси, але не покращують якість або кількість плодів.

Народні добрива – проста і натуральна допомога

Серед натуральних засобів, які допоможуть збільшити врожайність, особливе місце займають пекарські дріжджі та деревна зола. Ці компоненти легко знайти вдома, і вони не потребують великих фінансових витрат.

Дріжджі містять активні мікроорганізми, які стимулюють кореневу систему, покращують обмін речовин у рослинах і надають їм додаткову енергію для розвитку. Деревна зола є природним джерелом калію – одного з ключових елементів, необхідних для формування щільних та солодких плодів. Крім того, зола допомагає захистити помідори від деяких шкідників і хвороб.

Як приготувати підживлення з дріжджів і золи

Для приготування корисного розчину знадобиться:

10 грамів сухих пекарських дріжджів;

0,5 літра деревної золи;

вода.

Дріжджі слід розчинити у теплій воді, дати їм активізуватися близько 30 хвилин, після чого додати золу і ретельно перемішати. Отриманим розчином можна поливати помідори у червні або липні, бажано вранці або ввечері, уникаючи сонячної спеки.

Що дасть регулярне підживлення

Застосування цього натурального добрива не лише покращить живлення рослин, а й сприятиме розвитку потужної кореневої системи, що у підсумку забезпечить великий і смачний урожай. Ваша праця буде винагороджена соковитими, солодкими помідорами, які ви зможете збирати у великій кількості.