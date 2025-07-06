Повернути їм блиск можна без дорогих засобів – просто вдома

Срібні прикраси з часом темніють, але повернути їм блиск можна без дорогих засобів – просто вдома. УНІАН розповідає, як очистити срібло за допомогою доступних інгредієнтів.

Як очистити срібло?

Сода та фольга

Візьміть каструлю, налийте в неї води та поставте на вогонь. Коли вода закипить, киньте в каструлю 2 столові ложки соди та смужку алюмінієвої фольги. Потім відразу ж опустіть у воду прикраси зі срібла, які потрібно почистити. Зачекайте 15-20 хвилин, дістаньте їх та промийте під проточною водою.

Важливо пам’ятати, що срібно не можна чистити сухою содою, адже вона залишить подряпини.

Перекис та нашатирний спирт

У чистому вигляді перекис використовувати не можна, адже він може відбілити або залишити каламутний наліт на прикрасах, особливо якщо в сплаві є домішки.

Для того, щоб очистити срібло, зробіть розчин – змішайте у рівних пропорціях нашатир і перекис, налийте в місткість та опустіть туди прикраси.

Нашатирний спирт

Налийте в місткість води та додайте 1 чайну ложку нашатирю. Помістіть у розчин срібні предмети та залиште на 30 хвилин.

Оцет

Налийте в глибоку миску 6% або 9% оцет та залиште в ньому прикраси на 2 години. Якщо ви хочете прискорити дію засобу, то можете злегка підігріти його. Після цього не забудьте промити срібло.

Зубна паста

Щоб очистити срібло, візьміть м’яку зубну щітку, видавіть трохи пасти та потріть срібні вироби, намагаючись їх не подряпати. Після цих маніпуляцій, прикраси потрібно промити під проточною водою, змиваючи залишки зубної пасти.