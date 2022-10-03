Фахівці «Львівгазу» замінюють газові котли за фіксованою ціною, у яку входить доставка, монтаж, гарантія та інші послуги

Міжопалювальний період – найкращий час для заміни старих газових приладів, зокрема котлів. Старі котли споживають більше газу, а це може відобразитись значними сумами у платіжках в опалювальний період. Окрім того, чим довше експлуатується котел, тим вищий ризик виникнення різних несправностей, адже будь-яка техніка має свій термін придатності. Газовий котел, який фактично працює нон-стоп та забезпечує теплом оселі в холодний період року і підігріває воду цілорічно, має проходити вчасний сервіс та заміну.

Заміна котла вдома – це доволі складний процес, який можуть проводити лише сертифіковані компанії. Самостійно замінювати котел не лише незаконно, але й дуже небезпечно: це може закінчитися витоком чадного газу. Тому варто одразу звертатись до фахівців, які мають ліцензію та досвід проведення таких робіт.

При цьому підрядні організації, які мають ліцензію, можуть виконувати лише проектування та монтажні роботи із заміни котла. А припинити газопостачання перед заміною котла потім здійснити пуск газу можуть виключно фахівці оператора газорозподільних мереж (у Львові це АТ «Львівгаз»). Окрім того, споживачеві необхідно буде проінформувати оператора ГРМ про модель нового котла, навіть якщо його потужність не змінюється, та самому оформити документи належним чином.

Тому, найпростішим рішенням, щоб оминути усі ці труднощі, буде одразу замовити послугу із заміни котла у АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональна газова компанія», і пропонує пакетну послугу заміни котла «під ключ» за фіксованою вартістю 8500 грн. Суть цієї послуги у тому, аби допомогти клієнту пройти всі етапи від демонтажу старого котла до пуску газу нового обладнання максимально безболісно та без зайвих витрат і бюрократії.

Що входить у послугу заміни котла «під ключ»:

Фаховий підбір газового обладнання: для вас підберуть новий котел під ваші індивідуальні потреби;

Супровід особистого менеджера, який координуватиме всі етапи роботи – він допоможе вам обрати новий котел, буде координувати роботу працівників сервісу, доставку та заміну котла, а також надаватиме телефонні консультації від моменту замовлення послуги до завершення встановлення котла. Завдяки менеджеру вам не доведеться нічого контролювати і лише один раз треба буде прийти у Клієнтський простір 104.ua, щоб підписати договір.

Виготовлення ескізного проекту;

Демонтаж старого та встановлення нового котла;

Оформлення обладнання з пакетом усіх необхідних документів;

Заміна кранів та всіх комплектуючих;

Підключення та налаштування роботи котла фахівцями сервісу: тобто вам не просто встановлять новий котел,а й якісно протестують його перед пуском газу;

Офіційна гарантія на 5 років та сервіс при умові щорічного огляду котла.

Щоб замовити послугу заміни котла за фіксованою вартістю 8500 грн, можна одразу прийти у Клієнтський простір 104.ua або попередньо зателефонувати за номерами (032) 29-07-104, (067) 21-77-104 чи (067) 33-32-104. Окрім того, на платформі 104.ua Маркет при купівлі газового котла з вами сконтактує менеджер, з яким можна можете домовитись про заміну «під ключ». Після цього необхідно буде підписати договір про отримання послуги за фіксованою ціною, проплатити, а решту зробить за вас особистий менеджер.

Варто звернути увагу, що за пакетною послугою старий котел замінюють на новий тільки за умови, що їхні технічні характеристики повністю збігаються, пояснює керуюча відділенням групи по обслуговуванню клієнтів відділу продажів АТ «Львівгаз» Ольга Шушкевич.

Керуюча відділенням групи по обслуговуванню клієнтів відділу продажів АТ «Львівгаз» Ольга Шушкевич

«Ви можете отримати пакетну послугу у тому випадку, коли у вас вдома є старий котел такого ж самої потужності і такого ж типу підключення та димовідведення. Наприклад, якщо ваш старий котел – димохідний, значить ми можемо підібрати такий ж новий димохідний котел. Те ж саме стосується потужності та місця розташування – його ми теж не змінюємо», – каже Ольга Шушкевич.

За її словами, якщо клієнт не орієнтується у характеристиках свого старого котла, то можна зателефонувати у «Львівгаз», де йому нададуть консультацію і за потреби організують виїзд фахівців на місце, щоб визначити усі точні дані про прилад.

Тому, якщо ви все ще відкладаєте заміну котла, бо хвилюєтесь, що це займе багато часу, нервів і зайвих витрат – то послуга заміни котла «під ключ» точно для вас, адже всі клопоти бере на себе «Львівгаз».