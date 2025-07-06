Хоча такі прикмети не мають наукового підґрунтя, багато хто прислухається до подібних порад

Деякі кімнатні рослини, за повірʼями, можуть впливати не лише на атмосферу в оселі, а й на особисте життя: певні вазони здатні відштовхувати потенційних партнерів або навіть «блокувати» романтичну енергію. Про які квіти йдеться, пише «24 Канал». Хоча такі прикмети не мають наукового підґрунтя, багато хто прислухається до подібних порад – принаймні з обережності.

Фікус

На перший погляд, це ідеальна рослина для дому – проста в догляді, декоративна, очищає повітря. Але в народі фікусу приписують властивість «гасити» романтичну енергію. Вважається, що він здатен відштовхувати чоловіків або навіть сприяти розриву стосунків.

Плющ

Ця витка рослина, популярна ще з давніх часів, також потрапила до списку «ризикованих». Наші пращури вважали, що плющ в домі – до самотності. Через свою природу паразита він нібито «вимиває» любовну енергію, особливо негативно впливаючи на долю незаміжніх жінок.

Сансев’єрія

Хоча ця рослина дуже витривала і невибаглива, їй приписують здатність руйнувати гармонію в парі. Вважається, що вона може провокувати конфлікти в родині та створювати напруження між партнерами.

Японська горобина (Ардизія)

Цей яскравий кущ з червоними ягодами ще називають «деревом вдів». За народними уявленнями, така рослина нібито тягне за собою самотність або навіть втрати в особистому житті. Тому її особливо не радили вирощувати тим, хто ще шукає свою половинку.