Тарифи на водопостачання зростуть у всіх регіонах, крім тих, що постраждали від бойових дій

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення у всіх регіонах України. Підвищення тарифів проведуть у два етапи – у січні та липні 2023 року. Відповідний проект ухвали опублікували на сайті НКРЕКП.

Підвищення тарифів на воду НКРЕКП мотивує кількома факторами, зокрема, зменшенням обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.

Тарифи на воду в областях, сильно постраждалих у результаті бойових дій, переглядатися не будуть. Тобто, тарифи на воду не зміняться у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

Підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення розглядатимуть на засіданні НКРЕКП 27 грудня.

Нагадаємо, що Кабмін заборонив підвищувати тарифи на деякі комунальні послуги. Заборона стосується тарифів на розподіл газу, теплової енергії, послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.