Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зауважив, що до проекту є «багато зауважень та пропозицій»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше. Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 30 грудня, повідомляє «Укрінформ».

«Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проекту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проекти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проекту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів», – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року. Підвищення тарифів на воду НКРЕКП мотивувало кількома факторами, зокрема, зменшенням обсягів реалізації, збільшенням видатків на оплату праці, збільшення амортизації, збільшення вартості електроенергії.